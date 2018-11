Se juegan finales de la Cup Fem

Brasileñas. Corinthians atacó más y ganó.

Se jugarán hoy los partidos decisivos de las copa de oro, plata y bronce del torneo de cancha de once, Rosario Cup Fem, en Granadero Baigorria, organizado por los ex jugadores Fernando Brandán y Juan Abalo.

Doce delegaciones, de 11 clubes de fútbol femenino de la región (Newell's, Central, Social Lux, Barrio Quinta de Bermúdez y Sargento Cabral de F. L. Beltrán, y Pino Histórico de San Lorenzo, más la selección Cup Fem), junto a Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe jugaron por Argentina.

A ellos se sumaron Colina de Chile, más Corinthians de Brasil: un equipo profesional que marcó ampliamente la diferencia deportiva. No es para menos, son las campeonas de la Libertadores 2017 y del Brasileirao 2018 (homólogo de la Súperliga argentina) y tienen a 6 jugadoras de la selección brasileña en el equipo.

Por el oro se enfrentarán hoy Corinthians y Unión de Santa Fe. Por la plata Social Lux A con la Selección Cup Fem. Y por el bronce, Social Lux B y Barrio Quinta.

