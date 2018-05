Se juega el alargue

La pelota de papel seguirá rodando. Y ahora jugará el alargue. Es un libro escrito por encumbrados futbolistas, directores técnicos y periodistas e ilustrado por destacados dibujantes. Y sale por segunda vez a la cancha, aún con más ímpetu. "Pelota de papel 2" tiene más cuentos y autores que el anterior y la presencia estelar de varios santafesinos.

El puntapié inicial de la introducción lo da el ex Newell's Sebastián Domínguez; el epílogo corre por cuenta del técnico de la selección argentina, el casildense Jorge Sampaoli, y la contratapa la escribe el parejense Jorge Valdano.

"Esta vez también participa Aldo Pedro Poy y lo bueno es que con su cuento le contesta de algún modo al Negro Fontanarrosa, quien había creado el titulado «19 de Diciembre de 1971», un relato dedicado especialmente al gol de palomita de Poy, una leyenda, pero además lo dibuja Tute, el hijo de Caloi, nada menos", dijo ayer en diálogo con Ovación el "entrenador" de este libro, el periodista Juanky Jurado, quien adelantó que este mes de mayo (aún queda confirmar el día) se presentará en el teatro de Empleados de Comercio de Corrientes 450.

Se suman en este texto Augusto Solari, Sebastián Becacece, Ignacio Boggino, Roberto Bonano, Kurt Lutman, la dibujante Flor Balestra, el periodista Negro Cardoso, Jorge Guzmán (padre de Nahuel, el arquero de la selección y ex Newell's). "Todo un equipo de Santa Fe", dijo Jurado, quien juega de productor y prologuista.

El plantel entra a la cancha junto a Fernando Gago, Javier Saviola, Angel Cappa y las jugadoras y entrenadoras Mónica Santino y Evelina Cabrera, además de Sol Domínguez (futbolista de Racing y de la selección femenina argentina que acaba de salir tercera en la Copa América de Chile) entre otros tantos nombres. También figuran los poemas de dos cracks ya fallecidos: el mítico arquero de Boca Américo Tesoriere y Juan Carlos Touriño, figura de Quilmes, Gimnasia y Real Madrid.

"En el primer libro eran 24 cuentistas, 24 prologuistas y 24 ilustradores: ahora ese número trepa a 41 en cada caso. Un material riquísimo por sólo 375 pesos y totalmente solidario: nadie cobra un peso ni por gastos ni por movilidad. Al igual que «Pelota de Trapo 1», con este segundo número, el 100 por ciento de los derechos se dona a fundaciones. Con el anterior recibieron la Fundación Sí, de Argentina, y Nada Crece a la Sombra, de Uruguay", dijo Jurado.

Ambos textos valoran fundamentalmente "el trabajo colectivo y tener un sueño, acá todos nos sentimos iguales, no hay figuras", subrayó Jurado .

Ambos libros buscan romper con el prejuicio de que al amante de fútbol no se le puede hablar de otra cosa que no sea la redonda. Se propone estimular la lectura y canalizar las ganas de los futbolistas de expresarse por otros medios, además de su juego.

El primer volumen recorrió escuelas, clubes, pensiones, cárceles y ferias. Y este nuevo ejemplar se propone seguir rodando.

A pesar de que este fin de semana largo fue lluvioso, el partido no se suspendió.

"Pelota de Trapo 2" se presentó el lunes pasado en la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ante "mucho más de mil personas" y "los jugadores estuvieron dos horas firmando libros al público", contó el productor . Un golazo. Y Jurado espera que tras esa presentación en sociedad, todos los lectores del país puedan recibir los pases de esta pelota.