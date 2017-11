Se fue Diego Cocca y Racing se quedó sin técnico

El entrenador Diego Cocca renunció esta tarde a su cargo al frente del plantel de Racing, tras comunicarle su decisión al presidente de la entidad, Víctor Blanco.

En DT racinguista dio por terminado así su segundo ciclo en la entidad de Avellaneda, a horas de haber perdido el clásico ante Independiente por 1 a 0, por la décima fecha de la Superliga.

Cocca brindará una conferencia de prensa en el Cilindro de Avellaneda, pero sin preguntas del periodismo, y leerá un comunicado en donde explicará los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

Tras la derrota, Racing pasó la práctica de fútbol para esta tarde, donde antes de la misma le comunicó al presidente y a los jugadores que había tomado la decisión de dar un paso al costado.

El propio Blanco, horas antes, le dijo a la prensa que desconocía qué iba a hacer Cocca en el futuro inmediato porque no había tenido comunicación con él tras el partido.

"Cocca no manifestó nada. La única noticia que tengo es el rumor. No hablé con Diego porque no era el momento después del partido, porque todos terminamos re calientes. Lo mejor era esperar estas horas, pero no me caben dudas que va a seguir. No escuché la conferencia, porque apagué la radio y ni leí los diarios", había explicado Blanco a la prensa.