Se engancha en el mercado

Por el momento los trabajos que competen al rearmado del plantel vienen con pasos lentos en Central, aunque hay un bosquejo de lo que se pretende llevar a cabo y que ya fue oportunamente charlado con el entrenador Leonardo Fernández. Precisamente ayer se formalizó la continuidad del técnico a través de la firma del contrato (ver aparte), ceremonia de la que participaron también los demás integrantes del cuerpo técnico. Como son pocos los jugadores que llegarían como refuerzo los nombres no abundan, lo que no quiere decir que entre la dirigencia y el mánager Mauro Cetto no estén trabajando en ese sentido. Lo que trascendió en los últimos días es que entre las prioridades está el volante ofensivo, que podría hacer las veces de enganche. Es la pieza que Leo Fernández considera indispensable para darle al equipo el salto de calidad que pretende para la segunda mitad de la Superliga.

El técnico sabe que algunos movimientos en el equipo habrá, más allá de que espera que no sean demasiados. Y una de las piezas que intentará ensamblar en la nueva estructura es la de un volante ofensivo. Hasta el momento el único nombre que trascendió es el de Alan Ruiz, pero la llegada del jugador de Sporting de Lisboa es más que compleja. Es que el club lusitano está dispuesto a ceder al jugador, pero la intención sería hacerlo a través de una venta, mientras que en Arroyito tienen muy en claro que sólo podría iniciarse una negociación si se contempla la posibilidad de un préstamo.

"Por más que no haya ventas, se le va a tratar de dar prioridad a la llegada de un enganche, ya que fue el propio técnico quien hizo un pedido especial en ese puesto", destacó ayer una de las fuentes consultadas.

Este razonamiento está apuntado a la idea de que sólo se traerán refuerzos en la medida que se vaya algún jugador. No obstante, se sabe que hay algunos puestos determinados que Leo Fernández ya habría apuntado para sumar alguna cara nueva. Es que así como se fue Gustavo Colman, hay algún otro futbolista con quien se intentaría rescindir el contrato.

Ovación ya dio cuenta más de una vez que la intención de la dirigencia canalla es llegar a un acuerdo con Santiago Romero, a quien todavía le quedan seis meses más de contrato por delante (llegó a mediados de año a préstamo de Nacional de Montevideo). Y es por eso que en Central ya realizaron algunas averiguaciones por Alvaro González (también jugador del Bolso), a quien se intentaría sumar en caso de que el Colo no retorne a Arroyito.

De todas formas, Romero tiene pensado presentarse el próximo miércoles 3 de enero para el inicio de la pretemporada. Desde el entorno del mediocampista le confiaron ayer a Ovación que su intención es no sólo estar la semana que viene en Arroyo Seco, sino que no quedó para nada conforme con el semestre que tuvo (sufrió una quemadora en la pierna y algunas lesiones), por lo que está deseoso de ir en busca de una revancha. "Está dispuesto a seguir sumando", apuntaron desde el otro lado del río de la Plata. Igualmente habrá que ver cuál será la decisión de Leo Fernández, si finalmente lo tendrá o no en cuenta. Todo parece indicar que la idea es prescindir de los servicios del volante uruguayo y desde ese lado se entienden los sondeos que realizaron por el Tata González.

Otro de los jugadores de quien se espera que llegue alguna oferta es Diego Rodríguez. Es que el Ruso perdió el puesto a manos de Jeremías Ledesma y Leo Fernández tiene muy en claro que su arquero será el joven nacido en el club y no el zurdo con pasado en Independiente.