Se definen los rivales para los amistosos de la selección

La selección argentina iba a enfrentar a Arabia Saudita en el segundo amistoso que tenía previsto para marzo, la AFA piensa en otro equipo como rival. Ahora surgió la alternativa de enfrentar a España, un oponente que convence más a Sampaoli. En tanto que el primer amistoso ya está firmado hace un tiempo y será el 23 de marzo ante Italia, que no tiene técnico ni jugadores fijos. Ese vínculo ya no se puede romper porque implicaría pagar una pesada indemnización, algo que la AFA no está dispuesto