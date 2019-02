Se define en Madrid

No pasó. La barrera merengue evitó que el disparo de Messi llegará hasta Navas.

No pasó. La barrera merengue evitó que el disparo de Messi llegará hasta Navas.

Barcelona, con media hora de Lionel Messi en cancha, igualó ayer como local en un tanto con Real Madrid, en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa del Rey.

Messi, que había sufrido una contractura en la pierna derecha el sábado pasado ante Valencia en el empate 2-2 por la Liga, fue preservado por el entrenador Ernesto Valverde para el once titular e ingresó en el complemento.

Lucas Vázquez abrió el marcador para los madrileños y empató el brasileño Malcom.

El partido se jugó en el estadio Camp Nou de Barcelona ante 92.008 espectadores y fue arbitrado por Mateu Lahoz.

Comenzó mejor Real Madrid, que se puso en ventaja luego de que Karim Benzema recibiera en la derecha un centro enviado desde el otro sector por Vinicius, le ganara la posición a Jordi Alba y cediera para la entrada de Vázquez, que se anticipó a Clement Lenglet y definiera con un toque de zurda al segundo palo de Marc-André ter Stegen.

Barcelona no pudo controlar el balón ni darle salida, porque Arthur, Sergio Busquets e Iván Rakitic tuvieron muchos problemas por la presión merengue.

A los 13' tuvo otra chance el visitante, cuando precisamente Rakitic perdió un balón tras un mal pase de Sergio Busquets y Vinicius remató directo al arco cuando tenía a Lucas Vázquez solo a la izquierda.

Al promediar la etapa reaccionó Barcelona, a través de la velocidad de Malcom por la derecha, y Real Madrid apostó a la contra.

En ese marco, el partido se hizo de ida y vuelta, lo tuvo Rakitic con un cabezazo al travesaño, en la réplica Vinicius la tiró por sobre el travesaño, y en otra respuesta del local, el costarricense Keylor Navas sacó a su derecha un zurdazo de Luis Suárez.

En el complemento, Barcelona tuvo la posesión del balón y llegó al empate luego de un remate de Suárez en el palo y el rebote tomado por Malcom al gol.

Insistió el local, con un remate de Philippe Coutinho que contuvo Navas abajo y con un tiro libre de Messi desde buena posición que dio en la barrera.

Sobre el final llegó Real Madrid, primero con un disparo de Gareth Bale que rechazó Nelson Semedo y luego con un remate de Toni Kross que despejó Gerard Piqué.

Real Madrid cortó una racha de cinco triunfos consecutivos, tres por la Liga y dos por la Copa del Rey.

Buscó el local en los últimos minutos pero no pudo torcer el resultado final.

El desquite de esta semifinal se jugará el próximo miércoles 27 del corriente en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

La otra semifinal la animarán esta tarde Betis (con Giovani Lo Celso) ante Valencia (con Ezequiel Garay) en el estadio Benito Villamarín.