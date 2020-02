Se cortó la racha del rosarino Federico Coria en el ATP de Río

Arrancó bien, pero no le alcanzó. El rosarino Federico Coria, en el mejor momento de su carrera, enfrentó ayer al chileno Cristian Garín en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro (certamen que forma parte de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo) y pese a imponerse en el primer set 6/2, cayó ante el trasandino en los dos siguientes por 6/3 y 7/5 y se despidió del torneo.

En un partido suspendido un par de veces por la lluvia, Coria no pudo continuar con su racha (en Río consiguió dos triunfos seguidos por primera vez en un ATP al imponerse sobre el francés Corentin Moutet y el juvenil español Carlos Alcaraz), y cayó ante el campeón del ATP de Córdoba. Ahora, Garín estiró su ventaja ya que también ganó la única vez que se enfrentaron en la ronda inicial de la edición 2017 del Argentina Open.

El chileno jugará hoy una de las semifinales ante el croata Borna Coric o el italiano Lorenzo Sonego, que jugaban al cierre de esta edición. Por el otro lado del cuadro, el máximo favorito al titulo en Río de Janeiro, el austríaco Dominic Thiem enfrentaba al italiano Gianluc Mager y en caso de avanzar a las semifinales, se medirá con el húngaro Attila Balazs o el español Pedro Martínez.

No obstante, ayer no fueron todas malas noticias para Coria. Es que Guido Pella, afectado por una serie de problemas físicos, no jugará desde el lunes próximo el ATP 250 de Santiago, en Chile, y su baja posibilitó el ingreso directo al cuadro principal del rosarino.

En ese contexto, Pella decidió no ir a Santiago horas después de la eliminación que sufrió el martes último en el ATP 500 de Río de Janeiro ante el local Thiago Monteiro, aquejado por problemas físicos que conspiran contra su buen rendimiento y eso le acarreará un descenso en el ránking mundial.

Es que Pella, 26º del ránking, perderá los 250 puntos que sumó cuando ganó el año pasado el título en el ATP de San Pablo, que dejó de jugarse y desde 2020 será reemplazado por el de Santiago.

La intención del bahiense es descansar para recuperarse de las molestias físicas que padece y así estar disponible para la serie de Copa Davis que la Argentina jugará con Colombia, el 6 y 7 de marzo próximos en Bogotá.

El ATP de Santiago, que recuperó su fecha en el calendario después de seis años, sufrió otras bajas, además de la de Pella. Así, no jugarán el argentino Diego Schwartzman, desgarrado, el serbio Laslo Djere, el español Fernando Verdasco y el francés Corentin Moutet, los tres por distintas lesiones.

Con esas bajas, el chileno Cristian Garin partirá como máximo favorito al título.