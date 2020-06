Scocco se despidió públicamente de los hinchas de River

Ignacio Scocco tomó una decisión anoche, no sigue en River y ahora espera acordar con Newell's, en su cuarto regreso al Parque. La decisión fue muy pensado y se tomó su tiempo para comunicarla oficialmente, a tal punto que recién en las últimas horas del martes entregó su resolución. Y hoy dio otro paso, el de despedirse de la gente del millonario y lo hizo a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram. "Espero que entiendan esta decisión", fue una de las frases utilizadas por el delantero en su alocución.

Nacho se puso frente a la cámara de su teléfono y habló durante dos minutos para saludar a todos los millonarios, desde el cuerpo técnico, dirigentes, jugadores hasta a los hinchas que lo acompañaron durante su estadía en Núñez.

"Por medio de este video quería despedirme de todo el mundo River, la mejor forma que encontré para hacerlo. Me hubiese gustado que fuera dentro de una cancha, pero no se pudo. Quiero agradecer a todo el mundo River, a mis compañeros y a todos los que estuvieron acompañándome estos tres años maravillosos en los cuales he pasado momentos muy lindos", sostuvo en el inicio del monólogo que realizó el delantero.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1270861706068209665 Más de 3️⃣2️⃣ razones para agradecerte pic.twitter.com/oNC2zap3Wb — River Plate (@RiverPlate) June 10, 2020

Y continuó: "Por todo lo que me enseñaron y por los mensajes que recibí tras esta decisión. Fue muy emocionante. Agradecimiento para todo el cuerpo técnico por confiar en mí y las posibilidades que me dieron. A toda la gente de River y a los dirigentes. Es difícil tener tanta humildad para manejar un club tan grande, bancándome y ayudándome en momentos difíciles que me ha tocado vivir. Siempre estará presente eso en mí".

Finalmente, el atacante sostuvo: "A todos los hinchas por hacerme sentir uno más. Eso me dio confianza para poder rendir. Me hicieron sentir como si hubiera jugado toda la vida en River. Espero que entiendan la decisión".

Ahora viene el otro paso y es acordar su contrato con la entidad del Parque, que seguramente ya debe estar charlado desde hace un tiempo y sólo cumplirá con los trámites pertinentes para hacer oficial su contratación una vez que concluya el contrato con los millonarios que vence a fin de mes.