Scaloni:"Diría que hay demasiada ilusión con la selección"

Desde antes del partido en Wembley, cuando Argentina podía batir finalmente aquel récord de partidos invictos con el Coco Basile, Lionel Scaloni ya hablaba de que había que estar preparado para la derrota. No deja de ponderar el rendimiento de su equipo pero en todo momento quiere tener los pies sobre la tierra. Y lo dice con todas las letras: “Te diría que hay demasiada ilusión... Si me apurás, en el fútbol cuando se cree que está todo hecho te bajan de un plumazo”, dijo a la TV que compró los derechos del partido. Claro que como dice una cosa, dice la otra. “Sí podemos estar tranquilos porque el equipo da todo y va a competir hasta el final con contra cualquier rival. Pero si pensás que tenemos algo ganado estás equivocado, estamos contentos, juegue quién juegue no nos van a dejar tirados”.