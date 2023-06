Scaloni respaldó a Mascherano en la Sub-20: "Nos dejó satisfechos su trabajo"

"La manera en la que quedaron eliminados fue injusta. A veces en el fútbol, aún no ganando, podés dejar una buena imagen. Hay sorpresas en este Mundial Sub 20 como Israel, Nigeria, Corea del Sur, lo que marca que está todo muy parejo, tanto a nivel mayor como juvenil. Por eso nos deja satisfechos el trabajo de Mascherano y de todo los chicos", afirmó Scaloni.

Argentina quedó afuera en octavos de final y previamente no había clasificado a la cita mundialista de manera deportiva en el Sudamericano, en uno de los fracasos deportivos más importantes de los últimos tiempos, ya que no superó siquiera la fase de grupos.

Scaloni estuvo varias semanas sin hacer declaraciones después de toda la vorágine de ser campeón mundial en diciembre pasado en Qatar y ahora reapareció de cara a la gira de la selección por Asia, donde se enfrentará a Australia e Indonesia, el 15 en Beijing (China) y el 19 de este mes en Yakarta (Indonesia), respectivamente. Ambos encuentros estarían comenzando alrededor de las 6 de Argentina.

"Australia es un rival muy difícil. Estuve hablando en Qatar con sus entrenadores y es una buena prueba, más allá del partido que nos hizo en octavos de final. La expectativa es ver a chicos que vienen por primera vez, darles rodaje, minutos, y acoplarlos a los que estaban", analizó.

El conjunto australiano fue rival del equipo nacional en los octavos de final del Mundial y si bien Argentina lo eliminó por 2 a 1 y, por momentos con mucha diferencia en la cancha, terminó sufriéndolo con una salvada de Emiliano "Dibu" Martínez sobre la hora.

"Los jugadores que vienen estando en la selección van a estar hasta que me digan lo contrario. Nada de recambio, porque sabemos cómo funciona eso. Por ejemplo Franco Armani llegaría justo para el primer partido y no tenía sentido convocarlo, ya que hay fecha hasta el día que casi se juega. Pero lo conozco muy bien y para nada está afuera del seleccionado. Así que salvo que él me diga lo contrario, sigue con nosotros", explicó sobre la ausencia del arquero riverplatense.

"Desde que ganamos el Mundial estamos pensando en seguir compitiendo e intentando hacer las cosas bien. Hay que tratar de no errar en las convocatorias y elegir a los que creemos mejores. Tenemos que ir despacio y no volvernos loco, ya que no porque seamos campeones del mundo los pibes tienen que estar en la mayor. Que disfruten, sigan jugando, porque son chicos que estamos mirando", comentó sobre la llegada de varios nuevos talentos.

Por último, Scaloni tuvo palabras para el delantero del Manchester United, Alejandro Garnacho, a quien calificó como una "verdadera ilusión", pero evitó definir "si saldrá de arranque o sumará minutos desde el banco. Pero va a jugar", alentó minutos antes de embarcarse junto al resto del cuerpo técnico desde Ezeiza a Beijing.