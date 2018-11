"Scaloni puede ir al Mundial, pero de motociclismo"

Diego Maradona no tiene filtro. Nunca lo tuvo. Se puede coincidir o no con sus dichos, muchas veces cambiantes, pero si hay algo que tiene es que dice lo que piensa en el momento. Y, obviamente, impactan notablemente. Cada frase que dispara recorre el mundo en segundos. Como sucedió ayer una vez más, en este caso opinando sobre Lionel Scaloni, quien tiene todos los boletos comprados como para continuar al frente de la selección. Al menos es lo que se presume teniendo en cuenta las negativas de otros nombres que estaban en carpeta y por los desatinos en los que incurre la AFA. El 10 tomó otra vez la palabra y entregó su lectura al ser consultado sobre el DT albiceleste: "Vos (Scaloni) podés ir al Mundial... de motociclismo, de fútbol no".

Maradona hoy vive un gran presente en México. Con Dorados de Sinaloa, un equipo que agarró peleando el descenso, anteayer ganó el primer partido de la semifinal y está a un paso de llegar a la definición del ascenso mexicano. Y los aztecas deliran con el Diez, que sorprende a propios y extraños por sus pasitos de baile de celebración. A tal punto que en casi todos los programas de televisión hacen alusión a su baile y es algo que muchos famosos lo practican emulando al técnico sensación del fútbol de ascenso. Pero Maradona responde preguntas y más de uno tiembla. Y con razón. El tema del entrenador de la albiceleste, un lugar de privilegio para cualquier conductor argentino, está vacante. O al menos eso parece hasta que haya una oficialización de lo que se presume, que sería el hombre oriundo de Pujato. Sobre esto fue consultado y disparó: "Los argentinos tenemos a Scaloni, que vuelvo a repetir: él no tiene la culpa de estar ahí, lo empujaron". Y agregó: "El problema es que mañana se crea técnico y diga «yo quiero ir al Mundial». Vos podés ir al Mundial... de motociclismo, de fútbol no".

Por supuesto que no fue lo único que tiró el ex entrenador de la selección nacional, sino que aprovechó la ocasión para apuntar una vez más contra la AFA por la decisión de mantener a Scaloni en el banco. "Los argentinos estamos viviendo en el mundo del revés", dijo sobre la situación de los entrenadores. "Me da mucha bronca que dejemos que al Tata Martino se lo lleven los mexicanos. Nos perdemos de reflotar el fútbol argentino con el Flaco Menotti, con el Tata, con Gareca, Gustavo Alfaro. Hay un montón de técnicos. (Marcelo) Gallardo, (Guillermo) Barros Schelotto. Vivimos en el mundo del revés", sentenció.

Diego tampoco se olvidó de su ex amigo Alejandro Mancuso, con quien compartió el cuerpo técnico en la selección y también cuando jugaba al showbol. Dijo que él es la razón por la que ya no está en la Argentina. "Me fui de la selección por un error que cometí yo. Por eso estoy pagando, sino hoy era el técnico de la selección nacional. Me voy por un amigo, Mancuso, que me hizo un fraude. Me falsificó la firma y como yo era tan amigo y creo en la amistad, le dije a (Julio) Grondona que si no era con él no seguía. Y lo peor de todo es que muchos lo sabían lo del fraude, el único estúpido que no lo sabía era yo. Pero en el fútbol todo se paga. El fútbol es, como dice el Flaco Menotti, el libro del engaño".