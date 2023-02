Scaloni, premiado y feliz por seguir: "Necesito pensar más en el fútbol"

El técnico de la selección está feliz con la renovación y dijo tras recibir el The Best de la Fifa: "Necesito volver a enfocarme"

Lionel Scaloni, con el premio The Best de Fifa en la mano. Habló de su continuidad en la selección.

Para Lionel Scaloni no fue un día más. Es que no sólo recibió el reconocimiento a mejor técnico del mundo en una gala todo argenta, sino que antes renovó su continuidad como entrenador de la selección nacional. Y aunque al recibir el The Best de la Fifa habló más del premio en sí, luego dijo que “estoy feliz por seguir” y que después de tantos festejos y reconocimientos “necesito pensar más en el fútbol”. Casi como si se pusiera en funciones nuevamente.