Scaloni: "Los chicos juegan bien, esto es lo importante"

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, sostuvo ayer que “más allá de quien entre en el equipo estos chicos juegan bien, que es lo importante”, tras el triunfo ante Brasil 1 a 0 en un amistoso jugado en Riad, capital de Arabia Saudita.

Scaloni analizó que en el primer tiempo “hubo cosas para mejorar, Brasil tuvo la pelota pero no hizo daño”, y en el complemento “se vio lo mejor de Argentina, lo que permitió inclusive hacer varios cambios”.

“Vemos estos partidos como prueba, más allá de que es importante el resultado en un clásico ante Brasil, pero también porque muchos jugadores demostraron que pueden estar”, refirió el entrenador en relación a la jerarquía del rival.

“No todos los partidos son iguales”, señaló Scaloni respecto al jugado en la última Copa América, y expresó que ahora “es importante el sabor que se llevan los chicos” por el triunfo.

Respecto de la ausencia de Sergio Agüero, el entrenador explicó que “si bien dijo que estaba para entrar fue preferible preservarlo para el partido contra Uruguay, porque ya estaba hablado que iba a jugar uno él y otro Lautaro (Martínez)”.

En tanto, el defensor Nicolás Otamendi destacó que “hicimos el trabajo que venimos haciendo en estos tres meses y lo mejor fue el segundo tiempo. Tuvimos situaciones y es importante de cara a las eliminatorias porque son muy complicadas; estos partidos nos sirven para mejorar”.

En otro orden, el entrenador Tité, muy cuestionado en su país tras la derrota, explicó la discusión con Messi durante el clásico de ayer en Arabia Saudita.

“Sólo me quejé porque se suponía que Messi debía recibir la tarjeta amarilla. El me mandó a callar, luego le dije a él que se callara. Y ahí se acabó. Si no ponés a un gran árbitro, te costará. Pero es una situación de juego. Argentina anotó. Pero esa fue una jugada de tarjeta y yo tenía razón en quejarme”, argumentó Tité, el conductor brasileño.

El lunes se viene Uruguay

El seleccionado uruguayo derrotó a su par húngaro por 2 a 1 en Budapest, Hungría, en el amistoso Fifa previo al del lunes contra Argentina, en Tel Aviv, Israel. Los goles de la celeste fueron del delantero Edinson Cavani (15’) y el volante Brian Rodríguez (21’), mientras que para los europeos anotó el atacante Adám Szalai (24’), en el inaugurado estadio Ferenc Puská. El lunes, a las 16.15, Argentina enfrentará a Uruguay en el clásico del Río de la Plata.

Mordió y se animó a jugar

Argentina venció a Brasil por 1 a 0 en Riad, Arabia Saudita, en el retorno de Lionel Messi a la selección. Con la mente puesta en las eliminatorias sudamericanas, Scaloni observó en acción al equipo frente a un rival directo. La conclusión es positiva, especialmente con la última media hora donde Argentina, de la mano de Messi, mereció una diferencia mayor.

Argentina, que en ningún lapso perdió la concentración, no sufrió grandes contratiempos ante Brasil en una primera parte disputada, aunque en la salida arriesgó más de la cuenta.

Las situaciones de riesgo no abundaron y por momentos predominó el juego brusco.

Gabriel Jesús falló un penal y luego Messi tuvo la misma jugada a favor, tapó Alisson y pero la Pulga corrigió al gol.

En el segundo tiempo hubo varias modificaciones y en los últimos 30 minutos el seleccionado argentino generó algunas chances con un Messi enchufado y con más espacios.