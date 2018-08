Scaloni habló de Leo

Lionel Scaloni habló ayer ya ratificado como entrenador interino de la selección argentina hasta fin de año. El diretor técnico campeón del torneo Sub 20 de La Alcudia dio una conferencia de prensa en el predio de la AFA y una de las preguntas y respuestas obligadas fue la no convocatoria de Lionel Messi para los amistosos del 7 de septiembre ante Guatemala y el 11 contra Colombia: "Hablé con Messi y, a partir de esa charla, él no está en esta convocatoria para estos dos amistosos. No hablamos de lo que pueda suceder a futuro. Todos sabemos lo que representa para nosotros. Tengo una buena relación con él".​

Eso sí, no brindó más detalles sobre si fue algo consensuado o una determinación de Leo. También cortó de raíz cualquier tipo de teoría conspirativa vinculada al astro rosarino: "No hay ningún entrenador en el mundo al que le venga bien que Messi no venga. Hablamos los dos. Sería muy imprudente de mi parte decir que se quede y no venga, muy imprudente. En esta convocatoria no estará y más adelante ya veremos. Todo fue en buenos términos".

Scaloni, quien nació en Pujato y debutó con la camiseta de Newell's, desmintió que alguno de los históricos que no fueron convocados, se haya negado a integrar esta convocatoria para los amistosos contra Guatemala y Colombia: "Ningún jugador se bajó o me dijo que no quería venir. Todas las decisiones fueron por el bien de la selección argentina. Tenemos bien claro que necesitamos sumar gente a esta nueva aventura. Todos los futbolistas me dieron su disponibilidad. Entendemos que, en este momento, necesitamos a estos jugadores. La mayoría tiene buen presente y potencial y es el momento de convocarlos".

Y agregó: "Siento que es el momento de hacer el recambio. Yo no soy quien decida el final o el inicio de ninguno. El momento de llamar a estos chicos es ahora y eso es lo que evalué para realizar la convocatoria".

Sobre los probables números 9 del seleccionado argentino, Scaloni sostuvo: "Tenemos a Mauro (Icardi), Lautaro (Martínez) y Giovanni (Simeone) en esta lista. Son tres jugadores de enorme nivel. Mauro es el que lleva más años en la élite. Es el momento de que aprovechen la oportunidad. Estos tres son los que están ahora y, si les va bien, ¿por qué no que pueden continuar?"

El campeón del mundo Sub 20 en Malasia 1997 también reveló: "Ya había tomado la decisión de poder continuar con la AFA. Conozco cada rincón y, en ese sentido, no hubo ningún problema. Luego de que pasó lo de la selección mayor, me dieron la posibilidad. Estoy agradecido al presidente porque fue la persona que me llamó para darme esta posibilidad".