Scaloni explicó que Messi "no se sentía cómodo para jugar"

El entrenador de la selección argentina dijo que se prefirió no arriesgar a la Pulga y que por eso no estuvo ni en el banco contra Bolivia

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, brindó una conferencia de prensa tras la goleada por 3-0 frente a Bolivia en La Paz y allí aseguró que no arriesgaron a Lionel Messi porque “no se sentía cómodo” y además llenó de elogios a sus futbolistas.

“Leo no estaba para jugar. Ayer (por el lunes) intentó recuperar y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos”, expresó el técnico de la albiceleste sobre la ausencia de la Pulga. Y añadió: “No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando se podía hacer mal”.