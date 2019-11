Scaloni esperará por el Toro Martínez

Lo tiene, no lo dijo. "El equipo lo tengo casi decidido", dijo el DT en conferencia.

Lo tiene, no lo dijo. "El equipo lo tengo casi decidido", dijo el DT en conferencia.

Pese a que el probable equipo está, el entrenador argentino Lionel Scaloni no lo confirmó. El DT, de cantera leprosa, habló ayer en conferencia de prensa y dijo que aguardará “hasta último momento” para determinar quienes saldrán a la cancha a enfrentar hoy a Brasil. Si incluye a Lautaro Martínez como parte del tridente junto a Lionel Messi y Sergio Agüero es la cuestión. El Toro es el tercer integrante de ese triángulo que tanto le gusta al ex lateral.

“Lautaro está bien, no se entrenó los primeros dos días y es mejor esperar hasta último momento. Si está bien, la idea es que puedan jugar juntos”, adelantó Scaloni sobre la posibilidad de reunirlos en el ataque y teniendo en cuenta que el ex Racing no llegó en las mejores condiciones. Aunque el entrenador manifestó que tiene el equipo “casi decidido”, pero hay jugadores como Lautaro, que “no están al ciento por ciento”.

“Brasil no está en crisis ni mucho menos por no ganar hace cuatro partidos. Siempre es peligroso y nosotros estamos más consolidados como equipo, eso es indudable”, señaló Scaloni, quien lamentó la ausencia de Neymar en la verdeamarelha ya que “para el espectáculo siempre es mejor que estén los mejores”.

En cuanto al retorno de Messi luego de la suspensión, el entrenador nacido en Pujato consideró que es “una alegría” su presencia y remarcó la buena relación que la Pulga tiene con el grupo. “Tenemos la tranquilidad de que Leo está bien, viene creciendo después de no jugar en el inicio de la temporada (con Barcelona) por una lesión”, remarcó. Y agregó: “Lo necesitamos. Más aún para cuando vengan las cosas importantes”.

Sobre el final de la exposición y ante una consulta de un medio local, Scaloni también destacó el presente del rosarino Mauro Icardi en Paris Saint Germain, de Francia, y recordó que es un jugador que siempre tendrá “en cuenta”. Su ausencia en las listas sigue generando opiniones encontradas.

Argentina enfrentará esta tarde a Brasil, el sábado se entrenará en Riad y luego viajará a Israel, donde el lunes cerrará la fecha Fifa con Uruguay en Tel Aviv.