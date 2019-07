Scaloni dijo que Argentina fue superior y se quejó del árbitro

El entrenador Lionel Scaloni se mostró conforme con la actuación del seleccionado argentino en la caída frente a Brasil pero reconoció que "perder de esta manera es injusto en cuanto al juego".

El DT aseguró que su equipo fue "superior" al local y se quejó del desempeño del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano.

Arrancó la conferencia de prensa diciendo que "si tomamos consciencia de lo que hicimos hoy todo lo que venga será positivo. Si nos damos cuenta de que a veces perder tiene cosas positivas habremos dado un paso adelante".

"No me gustó el árbitro. No soy de hablar. Pero en las jugadas chiquitas la decisión fue para el otro lado. Los penales no se si fueron. Pero el árbitro no estuvo a la altura", agregó.

Además, destacó que "este fue el equipo argentino más ofensivo en mucho tiempo. No tengo nada que reprochar".

También se refirió a Leo Messi: "Es nuestra bandera. Es emocionante verlo jugar. Ver lo que ayuda. Hoy no se dio. Pero el fútbol seguramente tendrá revancha para él y para la selección".

Por último, sostuvo que "por momentos sometimos a Brasil. Creamos muchas situaciones de gol y sufrimos poco teniendo en cuenta la magnitud del rival".