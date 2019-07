Lionel Scaloni dejó varias “puntas” para analizar en la rica conferencia de prensa que ofreció esta noche en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, sede del partido semifinal de la Copa América de este martes a las 21.30 ante el local, Brasil, ya que por un lado confirmó “solamente” la presencia de Sergio Agüero como titular, pero a su vez también avisó que el seleccionado argentino “tendrá superioridad numérica en la mitad de la cancha”.

“La formación no la tengo confirmada. Lo único que voy a decir es que Agüero va a ser titular, y lo quiero aclarar porque sino parece que siempre el que sale es él, cuando en realidad no es así. Y en cuanto a Guido Rodríguez, lo veremos mañana. Pero salvo el "Kun", no hay nadie confirmado para mañana, ni Lionel Messi”, sostuvo, como nunca, mitad en broma y mitad en serio, el técnico argentino.

“Pero desde nuestro punto de vista creemos que vamos a tener superioridad en la mitad de la cancha para, por lo menos, hacer que allí nazca nuestro ataque, aunque será necesario poner atención a las pérdidas”, amplió inmediatamente Scaloni.

El doble mensaje del santafesino, que hizo mención de Guido Rodríguez no antojadizamente, sino porque además de acompañarlo en la conferencia de prensa, podría ser el gran candidato a sumarse al medio campo, única manera de que Argentina “tenga superioridad numérica”, junto a la confirmación de Agüero, hacen que todos los caminos para que ingrese el volante de América de México, conduzcan a que sea Lautaro Martínez el que saldrá del equipo.

Brasil está en una situación importante, con un DT como Tite que está al frente del equipo desde hace mucho, y eso les da ventaja. Además están en su casa"

“Esta instancia es parecida a la anterior en que estuvimos en Belo Horizonte ante Paraguay, cuando también necesitábamos sacar puntos. Ahora enfrentamos al favorito de esta Copa y nosotros intentaremos pasar a la final”, apuntó Scaloni.

“Brasil está en una situación importante, con un entrenador como Tite que hace rato que está al frente del equipo, y eso les da ventaja, porque además están en su casa. Por eso los números están ahí y hay que respetarlos, pero intentaremos pasar. Después, ellos tienen jugadores desequilibrantes en el uno contra uno, muy rápidos, y aunque nosotros no hacemos marcas personales, intentaremos neutralizarlos”, analizó.

Y al ahondar sobre el tema del “uno contra uno”, juzgó que eso “se da por la forma de jugar de ellos, sobre todo en los laterales. Pero en cuanto a la cantidad de volantes, no se trata de sumar jugadores en esa posición, sino en la forma de hacerlo”.

“En cuanto a los tres jugadores de arriba (Messi, Agüero y Lautaro Martínez) que tenemos, están haciendo un aporte extraordinario, y es emocionante verlos terminar exhaustos los partidos. Y justamente nosotros dependemos mucho también de lo que hacen ellos en la primera línea de presión”, puntualizó, dejando un indicio “a priori” bastante endeble respecto de la posibilidad de repetir equipo después de 40 partidos que lleva el seleccionado argentino sin hacerlo, desde la época en que lo dirigía Gerardo Martino en la Copa América Centenario, de los Estados Unidos, en 2016.

“El de mañana es un partido de fútbol, que como es ante Brasil todos quieren ver seguramente en cualquier parte del mundo. Pero si era otro el rival, Paraguay por caso, este premio que nos da la victoria es llegar a la final. Por eso yo puedo dormir tranquilo más allá del rival, y aunque Tité diga que le cueste hacerlo porque está preocupado por este encuentro, él está en su casa y seguramente eso le provoca una ansiedad especial”, dijo.

Y eso lo hizo extensivo también a los futbolistas brasileños, al considerar que el hecho “de jugar ante Argentina en un estadio que consideran importante para pasar a la final, seguramente les genera un tipo de presión especial”.

“Y además está Messi delante, ya que si bien estamos acostumbrados a que haga tres goles por partido, para nosotros nos está siendo útil poniéndose el buzo de trabajo y eso es importante para el grupo. Por eso confiamos en él, porque es nuestra bandera y estoy muy conforme con su aporte, más allá de que él diga que no está haciendo un buen torneo”, advirtió.

"Lo que pasa es que en el grupo los jugadores lo quieren tanto a Messi que a veces declaran que quieren que salgamos campeones más por él que por ellos mismos, pero acá todos queremos ganar por esta camiseta que defendemos a muerte”, refirió.

Respecto del partido que perdió Brasil en Belo Horizonte por 7 a 1 ante Alemania en el Mundial de 2014 el oriundo de la localidad santafesina de Pujato apuntó que no podía “hacer una valoración sobre lo que influye en su plantel. Lo único que yo pretendo es que todos los argentinos estén orgullosos del equipo argentino”.

“Después, en este partido Scaloni no se juega nada, sino el seleccionado argentino. Mi implicancia en el encuentro de mañana es nada”, procedió a responder inmediatamente en primera persona, cuando fue interrogado respecto de la importancia que tendrá el cotejo ante los brasileños con vistas a su continuidad en el cargo.

“Por eso me concentro solamente en este partido y no más allá. Por ejemplo puedo decir también que lo hecho por Juan Foyth de lateral derecho me dejó conforme, pero si va a jugar Renzo Saravia, Milton Casco o él, lo vamos a ver también mañana”, destacó.

Después reveló que el plantel argentino “vive diariamente con alegría, y eso les pasa a los históricos como Messi y Agüero tanto como al resto del grupo, porque aquí son todos iguales. Aunque por haber vivido instancias como estas, ellos dos son los primeros en darles consejos a sus compañeros”.

“Y para este juego lo que nosotros no tenemos es gente como para meternos atrás, así que si anotamos de entrada sería lo ideal, como nos pasó con Qatar y Venezuela, pero lo que haríamos después sería lo de siempre, que será tratar de manejar nosotros la pelota, y para ello necesitaremos tener superioridad numérica en la mitad de la cancha”, remarcó.

“Lo que sí quiero aclarar antes de terminar es que me parece raro que los cuartos de final no hayan tenido prórroga en caso de empate y sí las semifinales. En la fase anterior tendría que haber existido alargue también”, concluyó. A su lado Guido Rodríguez solamente atinó a decir que “este es un partido soñado para cualquier futbolista”. Quizá sepa más sobre su posible titularidad que lo que el propio técnico dijo públicamente.