Scaloni buscará convencer a Messi

Messi. No regresaría por el momento.

No será sencillo convencerlo. Pero hará el intento. Lionel Scaloni tiene agendado reunirse en breve con Leo Messi en la gala del premio "The Best". El motivo es tan claro como contundente. El técnico interino de la selección argentina tratará de convencer al crack rosarino para que esté primero en los amistosos ante Irak y Brasil, en la gira por Arabia Saudita el próximo mes. Aunque ese deseo es casi una utopía, lo cierto es que el entrenador quiere saber además si podrá contar con el crack rosarino el año que viene. Por ahora, todo indica que la Pulga seguirá alejado del equipo nacional.

Está claro que nadie sabe cuándo se pondrá otra vez la camiseta 10 el gran Messi. Por ahora sigue sin dar señales desde Barcelona tras el pésimo rol que tuvo el equipo comandado por el casildense Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia.

Sin embargo, en AFA no quieren imaginar un futuro cercano sin Leo. Ya sea por lo que representa desde lo deportivo como por lo económico, porque no percibe el mismo caché sin no tiene entre sus filas al mejor jugador del mundo.

Aunque en este caso, la idea de Lionel Scaloni es otra. Pretende tener una charla a solas con el jugador surgido de Grandoli una vez que estén cara a cara en la gala del premio "The Best". El técnico interino buscará convencer a Messi para que esté en los partidos ante Irak y Brasil. Pero puertas hacia adentro de la selección ya saben que eso no será posible.

Igual, el entrenador apunta a otro desafío. Quiere saber si podrá contar con sus servicios desde el año que viene. Quizá la Copa América sea una buena excusa para volver a capitanear al equipo. Todo dependerá de lo que surja del cónclave que tendrán ambos.

Por el momento, Messi no estuvo en los amistosos ante Guatemala y Colombia, que se disputaron en Estados Unidos.

Beccacece le pegó a Scaloni

Sebastián Beccacece salió a hablar de la selección. Lo hizo para criticar a Scaloni, no para hacer una autocrítica de lo que mostró el equipo en Rusia.

El actual DT de Defensa y Justicia señaló: "Cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final", en clara referencia a que Scaloni también debería haberse ido cuando el ciclo de Sampaoli al frente de la selección fracasó al quedar eliminada en octavos de final ante Francia.