Lionel Scaloni hizo la lógica. Intentar trasladar la presión hacia otro sector, el de Brasil. Claro, son locales y están ante la obligación de pasar a la final y no sólo eso sino quedarse con la Copa América. Por eso declaró con énfasis: “Brasil es el favorito”. Hasta ahí todo bien y entendible, aunque la realidad indica que Argentina también tiene la lógica presión de clasificar e ir por la gloria después de tantos años y dos finales perdidas. Y porque Messi quiere sacarse ese peso que arrastra de ganar algo con la albiceleste.

"Son lo favoritos. Ellos están en una situación importante, hace mucho que vienen jugando juntos, el DT está hace tiempo y eso es ventaja. Brasil es el favorito de la Copa, el rival al que todos le quieren ganar”, sostuvo Scaloni, quien no confirmó el equipo pero sí anticipó que “Agüero será titular”.

Sobre el rival analizó: “Brasil tiene grandes futbolistas, los cuales desequilibran en el uno contra uno, jugadores rápidos y difíciles de parar. Vamos a tomar los recaudos para frenar a los mejores del mundo”.

El once. “Siempre que hacemos una variante se realiza pensando en nuestro equipo y lo que es mejor para nosotros. La alineación no la tengo confirmada, pero no pensamos en el rival, más allá de que es un partido duro”.

¿Cómo jugarle a Brasil? “Tenemos que ganar la mitad de cancha para desde ahí hacer crecer nuestro ataque. Ellos se hacen fuertes cuando cortan en tres cuartos y atacan con los extremos, que son rápidos. El uno contra uno es difícil que no se dé contra Brasil por la manera que tienen de jugar. Hay que tomar los recaudos necesarios. Para generar superioridad numérica no hay que poner volantes, eso lo hacemos con los jugadores diciéndoles cómo se tienen que parar”.

Inexperiencia como DT. “Dada la juventud que tengo y la poca experiencia, que es evidente, no paro de aprender, como también lo hacen los entrenadores grandes. Escucho a los jugadores, que son los protagonistas del fútbol”.

El objetivo. “No es un cotejo bisagra. Es Brasil, al que todos queremos vencer. Si la semifinal era contra otro el premio sería el mismo. Tenemos que ser finalista”.