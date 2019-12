"Scaloni: Ahora viene lo importante"

Se viene la Copa América organizada conjuntamente por Argentina y Colombia. Justamente en el marco del sorteo que se desarrolló anoche en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias, el técnico de la selección argentina Lionel Scaloni habló de las posibilidades del equipo en la copa y también mira con optimismo la disputa de la eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022, que arrancarán en marzo.

“En la serie de amistosos que jugamos se vio a un equipo con una idea clara y que sabe cómo quiere jugar. Ahora viene el tiempo de consolidar el proyecto y demostrarlo en las eliminatorias sudamericanas y en la Copa América”, expresó Scaloni en diálogo con TyC Sports.

Sobre el equipo propiamente dicho y los nuevos valores que surgieron, dijo: “Cuánto más partidos tengan los chicos más van a ir rindiendo, jugar con esta camiseta no es fácil, pesa. No es lo mismo tener cinco o diez partidos, ya cuando tengan arriba de 20 van a dar más. Notamos que hay algunos jugadores que van progresando”, explicó y dio un ejemplo: “Rodrigo de Paul es uno de los que más rindió, no tengo problema en nombrarlo, no sólo por lo que transmite afuera, que a varios los tiene cortitos, sino que adentro es fundamental, juega en distintas posiciones y crece con nosotros”, finalizó el DT.

Al cierre, el sorteo de la copa

Al cierre de esta edición se estaba desarrollando el sorteo de la Copa América 2020 en la ciudad colombiana Cartagena de Indias. Como representantes de Argentina estuvieron presentes el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el técnico Lionel Scaloni. Argentina integrará la zona Sur junto a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y un país invitado.