Sassicaia y Betula Trick, ahora en San Isidro

El hipódromo de San Isidro abrirá sus puertas esta tarde desde las 14.15 concretando otra maratónica programación de 17 competencias, girando en torno al Clásico Espirita. Ubicada en 12º turno y sobre la distancia 1.800 metros (césped), la prueba será protagonizada por seis yeguas de dos generaciones afincadas en la larga distancia y allí se producirá un nuevo duelo entre Sassicaia y Betula Trick, quienes hace once días y en ese orden vienen de escoltar -separadas por 1 cuerpo- a Irisa en el marco del Clásico Contraventora corrido en Palermo. Del resto, Lovely Moment se constituye en la tercera en discordia.





Ocho fondistas en el Ciudad de Rosario

Luego de las depuraciones habituales, la gerencia de carreras del hipódromo Independencia definió el programa a disputarse el domingo venidero, jornada que tendrá como epicentro al tradicional Clásico Ciudad de Rosario (2.200 metros). Nueve competencias (de 14.30 a 18.30) irán desandando el derrotero turfístico hasta llegar al epílogo donde se vivirá el momento de mayor interés, cuando los ocho fondistas ratificados ingresen a los partidores para protagonizar la prueba insignia del calendario local. En la grilla de partida estarán: 1) Velvet Valley (C. Fuentes); 2) Zonda Emperor (H. Dyke); 3) Gran The Rye (G. Solís); 4) Belo Milk (W. Tevez); 5) Crazy Strong (D. Núñez); 6) Leandrinho (A. Palacios); 7) Evaristo (R. Bramajo) y 8) Rayo Rye (J. C. Noriega C.).