Sarmiento: "Estoy pasándola mal"

"Estoy pasándola mal, triste. No es lo que uno espera. Llegué en un momento complicado a este club. No es fácil jugar en este Newell's. Si no renuevo, igual voy a estar feliz por haber cumplido un sueño". Brian Sarmiento tomó la palabra a la salida del Florencio Sola y dio a conocer un estado de ánimo que hace tiempo se viene notando. El de cierta angustia mezclado con desazón por no haberse convertido en el jugador que condujera a Newell's. Fue la figura elegida para afrontar la Superliga y llegó como uno de los refuerzos más importantes del club, aunque a lo largo de los meses que lleva en el Parque lejos estuvo de mostrarse como tal.

"Tenemos un presente malo. Esperamos poder revertirlo. Necesitamos el apoyo de la gente", razonó el volante leproso haciendo un análisis de un rojinegro que no le encuentra la vuelta al funcionamiento y viene cosechando magros resultados más allá de quién esté sentado en el banco de suplentes.

"Todos los días que me pongo la camiseta de Newell's es algo único", sostuvo. Y agregó: "El fútbol es así. Te tocan rachas malas y lamentablemente me toca a mí jugando en el club que yo amo".

Sarmiento llegó a mediados de 2017 al Parque para "cumplir el sueño que tuve siempre". Y fue presentado como refuerzo el mismo día en que Maximiliano Rodríguez brindaba una conferencia anunciando su salida de Newell's con lágrimas en los ojos. Y, además, por diferencias con una parte de la dirigencia. La Fiera salía por una puerta de la sala de prensa del estadio, casi yéndose por la de atrás, y por la principal aparecía la figura de Sarmiento con el fin de no sólo traer su fútbol si no también imponerle alegría a un vestuario agotado.

"Estoy pasándola mal", confesó el diez leproso para segundos más tarde decir: "Si no renuevo, igual voy a estar feliz por haber cumplido un sueño". Precisamente estas últimas palabras no pasan desapercibidas y quizás hay una lectura entre líneas de lo que tiene pensado a futuro, es decir después de junio de este año cuando concluya su vínculo. Todo parece indicar que la continuidad es bastante más que complicada.