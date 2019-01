Santos hizo una oferta concreta por Pablo Pérez

En un mercado de pases de mucha especulación y lentos movimientos, los equipos brasileños están dando la nota con incorporaciones importantes.

En ese sentido Santos no quiere quedarse atrás y tiene en la mira al capitán de Boca, Pablo Pérez. El equipo, ahora dirigido por el casildense Jorge Sampaoli, hizo una oferta de carácter formal para comprar el pase y firmar contrato por tres años con el mediocampista, que en algún momentó se habló de que llegaría a Newell's Old Boys, versión que pronto fue descartada por el propio jugador.

La cifra propuesta por el volante xeneize asciende a un millón y medio de dólares.

Ayer, el capitán xeneize se entrenó diferenciado debido a una molesta muscular, en tanto que el manager deportivo de Boca, Nicolás Burdisso se reunirá con el representante del mediocampista para analizar si rechazará o no la oferta.

