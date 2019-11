Santiago repudia el "elitismo"

Roger Federer llegará este lunes a Argentina pero la primera de las cinco exhibiciones que tiene programadas en Latinoamérica debería ser en Santiago de Chile, este martes. Hasta último momento se evaluará la situación para saber si Roger y Alex Zverev, su rival en cada una de ellas, saldrán a la pista.

La situación de crisis política, social e institucional que vive Chile es tan compleja como violenta y delicada. Los reclamos en las calles llevan semanas y la represión hace estragos contra los manifestantes. En medio del caos, este partido de tenis es el único que se mantiene en pie de los grandes eventos deportivos que estaban programados para esta época del año. El caso más claro es la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo que tenía que disputarse en Santiago el 23 de noviembre y fue mudada a Lima.

“No queremos eventos masivos. No Teletón. No Fútbol. No Recitales. $75.000 la entrada más barata (casi 6 mil pesos argentinos). ¿Cuánto es la pensión básica solidaria? Clasismo puro. ¡Funa! A boicotear”, rezan los afiches que circulan en contra de la exhibición Federer-Zverev. ¿Se jugará?