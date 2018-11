Santa Fe se destacÃ³ y fue 2Âº

Las chicas del vóley. El equipo Sub 17 del club Unión de San Guillermo.

Santa Fe compitió con un gran nivel en los Juegos Nacionales Evita 2018, en Mar del Plata, al lograr 159 medallas (60 de oro, 55 de plata y 44 de bronce) entre deportes convencionales y adaptados, lo que la ubicó en el 2º puesto detrás de Buenos Aires y por delante de Córdoba y Mendoza. La delegación, surgida del programa Santa Fe Juega, estuvo integrada por más de 750 deportistas de 71 localidades y representó a la provincia en 40 disciplinas.

Tras el gran desempeño de los deportistas santafesinos, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, expresó: "Que un programa tan innovador y con posibilidades de expandirse como el Santa Fe Juega tenga cada año más crecimiento significa lograr que los jóvenes de la provincia conformen una sociedad con mayores posibilidades de progresar". Y agregó: "Es un orgullo saber que de aquí emergen talentos que logran representarnos para competir en un torneo de nivel nacional y emblemático como los Juegos Evita".

Del mismo modo, destacó que "la integración se logró en gran nivel, con los competidores para deportes adaptados y convencionales compartiendo el torneo y, por los tanto, el viaje. Una experiencia de aprendizaje que permite alcanzar una mayor convivencia y participación".

Por su parte, la ministra de Educación, Claudia Balagué, destacó "la amplitud y desarrollo de Santa Fe Juega que llega a todos los rincones de la provincia, con una impresionante participación de nuestros chicos, es una gran experiencia compartida por jóvenes y adultos en la que no sólo prima la práctica deportiva sino también la educativa y cultural en el marco de la integración territorial".

"Que lleguen a la instancia nacional de los Juegos Evita da cuenta del lugar que ocupan los deportistas santafesinos y esto tiene que ver con esta política pública que venimos desarrollando", mencionó la ministra.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Deportivo de la provincia, Pablo Catán, resaltó que "la importancia de la representación territorial dentro del equipo provincial que participó en los juegos nacionales habla a las claras de la llegada del programa Santa Fe Juega a los más de 300 municipios y comunas".

Asimismo, destacó que "ésta es sólo una de las propuestas que tiene Santa Fe Juega, la de deportes con instancia de participación nacional. También existen otras que tienen el objetivo de potenciar la convivencia, la actividad física, la recreación y la apropiación del espacio público".

En cuanto a historias de los deportistas, se puede mencionar la de Julio Nóbile (logró oro en Lanzamiento de Martillo), atleta de una localidad muy pequeña al norte de la provincia llamada La Vanguardia, quien asiste a la Escuela de la Familia Agrícola de La Sarita. Ahí su profesor de educación física Bruno Mosiman lo invitó a practicar atletismo y a participar de Santa Fe Juega.

Entre los 8 mejores del mundo

Con el correr del tiempo no sólo fue campeón provincial en Lanzamiento de Martillo, también fue récord Nacional y Campeón Nacional en U16 y 6º en el Sudamericano U18. Y venía de representar al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud metiéndose entre los 8 mejores lanzadores del mundo en su categoría.

Nóbile, quien junto con Carmen Medina fueron los abanderados por Santa Fe en el acto apertura, expresó que "todos los años el profe busca en qué disciplina podemos destacar para participar en los Santa Fe Juega y en la Estudiantina. Así comencé haciendo bala y no tenía idea de qué era el martillo pero tenía la intriga y quería saber de qué se trataba, la oía hablar a mi hermana de chicos que participaban en esa disciplina. En 2014 un amigo, Santiago Aguirre, me mostró como eran los giros y me puse a tirar".

Santa Fe también llevó la bandera Wipala al podio. David Vázquez, miembro de la comunidad mocoví de Calchaquí, fue uno de los representantes en atletismo adaptado en la categoría sub16 PC (Parálisis Cerebral) y logró dos medallas, una de bronce en Lanzamiento de Bala y otra de plata en 150 metros llanos.

Otros destacados fueron Maximiliano Pereyra (Cañada Rosquín) en atletismo adaptado logrando medallas de plata en 100 mts y lanzamiento de bala; las chicas sub 14 de Santa Fe Rocío Manni y Sofía Sanz se adueñaron de la arena en vóley de playa, igual que las del vóley sub 17 (del club Unión Cultural y Deportivo de San Guillermo). En damas también hay que resaltar a Ludmila Corbalán, la boxeadora de Rosario, que obtuvo medalla de bronce y es la primera que representa a esta disciplina.

En los deportes por equipo las medallas fueron varias: el básquet 3x3 sub 16 de varones de la Escuela Nuestra Señora de Pompeya (Rosario) fue bronce, al igual que las chicas sub 16 del club Alma Juniors (Esperanza), el básquet 5x5 sub 17 masculino de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe (Santa Fe) y el Rugby 7 representado por los chicos del Círculo Rafaelino de Rugby, fueron plata. Y en los deportes adaptados la delegación logró 60 medallas, 24 de oro, 22 de plata y 14 de bronce.

