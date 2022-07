Sanguinetti: "No tuvimos la tranquilidad para definirlo"

“Fue un partido muy duro. El campo no estaba en buenas condiciones. Tuvimos la mayor parte del partido la tenencia del balón y no pudimos culminar las jugadas” , señaló.

“Cuando nos pusimos 1 a 0 el partido estaba tranquilo. Se nos presentó como para poderlo definir. Y no lo pudimos con esa jugada de Reasco. No tuvimos tranquilidad para definirlo”, agregó.

Cuando se le preguntó si Newell’s mostró otra cara con los ingresos de Reasco y Garro en el segundo tiempo, el entrenador declaró: “No sé si hubo un cambio de actitud. Seguimos jugando el partido de la misma manera. En líneas generales no fue un partido de buen nivel futbolístico”.

“A lo mejor no tuvimos esa tranquilidad para poder encontrar algunos espacios que se daban para lastimar al rival”, insistió.

“En líneas generales, las defensas estuvieron por encima de los ataques. No tuvimos esa tranquilidad para encontrar algunos espacios que se daban para liquidarlo”, insistió.

“En los primeros 15 minutos el rival manejó mejor la pelota. Pero después lo supimos controlar. La cancha estaba muy rápida. No estaba buena. El gol nuestro fue por el mal estado de la cancha”, dijo.

Ante la pregunta acerca de si espera que Cristian Ferreira (ausente por lesión), Nicolás Castro (permaneció ayer en el banco) o Pablo Pérez (evoluciona de una lesión) le brinden al equipo un mejor control de pelota, dijo: “Hablar de los que no están no es algo que me gusta. Nos darán alternativas en esta clase de partidos, con este tipo de rivales que no nos dan espacio para salir rápido. Ellos nos pueden dar más tranquilidad para el desarrollo del juego”.