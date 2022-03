Sanguinetti tras la victoria rojinegra: "El clásico se lo regalamos a la gente"

Javier Sanguinett i por supuesto que se mostró muy feliz por la victoria en su primer clásico dirigiendo a Newell 's , un clásico "distinto a todos" según graficó. Y entre los puntos salientes de sus declaraciones remarcó que "es para regalárselo a los hinchas", que sus futbolistas "lo jugaron como hinchas" y que ahora "no debemos desenfocarnos porque nos quedan siete finales" para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

En primer lugar, Sanguinetti hizo hincapié en sus dirigidos. "No tengo más que palabras de agradecimiento para ellos. Nosotros siempre quisimos ser competitivos y de verdad lo somos", expresó. Y agregó: “Es una alegría enorme, los clásicos son para regalárselos a la gente y los chicos jugaron como hinchas". Precisamente, algún periodista aprovechó para preguntarle cómo jugaron los "grandes" del equipo, al haberse referido a "los chicos", pero enseguida el DT de Newell's aclaró que "lo dije por todos, sin distinción de las edades", dejando en claro además que no le gusta personalizar.

Por eso, expresó que "no es una pregunta que deba responder", cuando lo consultaron sobre el Kily González y el descontento con el entrenador canalla de los hinchas tras la derrota.

“Esto no nos debe desenfocar, tenemos que mantener las formas y hacer valer esta victoria. Tenemos que aprovechar el momento y que no quede solamente en un clásico ganado. Debemos continuar creciendo como grupo y eso nos va a dar la posibilidad de tener frutos adelante”. Por eso arengó que "no tenemos que desenfocarnos porque nos quedan siete finales".

En referencia al desarrollo del partido, Sanguinetti expresó que “en el primer tiempo tuvimos tres situaciones, y las que sufrimos fueron por desconcentraciones. En estos detalles los clásicos son muy parejos, si uno analiza la fecha fue así. En el segundo tiempo el equipo entró más concentrado y no regaló nada”, amplió sobre las razones de la victoria. También lamentó haber gastado una ventana en el cambio de Martín Luciano, pero "entendí que podía recibir el segundo cartón amarillo y por eso lo hice".