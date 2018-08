Sangre nueva en la lista que se viene

El contrato firmado por la AFA para los dos partidos en Estados Unidos exige la presencia de, al menos, siete jugadores que hayan formado parte del plantel que estuvo en Rusia 2018. Con eso en mente, Lionel Scaloni planea darles prioridad a los futbolistas con menos rodaje en la albiceleste. Es por eso, que los que casi con seguridad irán a la gira son Franco Armani, Paulo Dybala, Cristian Pavón, Giovani Lo Celso, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico y Maximiliano Meza.

También durante estos meses Scaloni deberá asentar en el plantel a algunos futbolistas jóvenes que estuvieron cerca de quedar en la lista definitiva de la Copa del Mundo, pero no pasaron el corte. Ellos serían Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Ramiro Funes Mori, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella y Leandro Paredes.

El pujatense tendrá seis partidos para probar nuevos nombres que hasta aquí no tuvieron la chance de ponerse la albiceleste. Y en su búsqueda mirará tanto al fútbol local como al exterior. Dos de los que seguramente aparecerán son Santiago Ascacíbar y Matías Vargas.

Sub 23 para Tokio

Las 2 plazas y media para los Juegos de Tokio 2020 se dirimirán en el Preolímpico Sub 23 de Colombia, en enero y febrero de ese año. Así, el Sudamericano Sub 20 de Chile, de enero y febrero 2019, no servirá para ese fin.