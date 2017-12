Sangre charrúa en la carpeta canalla

A falta de confirmaciones en el mercado de pases, buenos son los ofrecimientos. Y en esa dirección puede encuadrarse los nombres de Alvaro "Tata" González (33 años) y Luis Aguiar (32 años), dos volantes uruguayos con una vasta experiencia y recorrido en el mundo del fútbol. Ambos jugadores están dispuestos a venir a probar de nuevo suerte en Argentina y Central aparece como un equipo que está dentro de lo que ellos pretenden para seguir con sus respectivas carreras. González jugó en Boca y Aguiar en San Lorenzo.

Hasta ahí todo en el marco de las pretensiones de una parte, ya que en Central todavía deben resolver algunas cuestiones con otros futbolistas para avanzar en las negociaciones que están en curso. Por ejemplo, la rescisión de contrato del también uruguayo Santiago Romero, quien no será tenido en cuenta por Leonardo Fernández y por eso se negocia la chance que vuelva a Nacional de Montevideo.

Los dirigentes de Central están tratando de rescindir el contrato y de esta manera liberar un cupo de extranjero. Ahí podría tener un viso de probabilidad la posibilidad de incorporar al Tata González. El volante viene de cumplir con una buena temporada en Nacional y es uno de los jugadores con serias chances de integrar la lista de convocados de la selección de Uruguay que participará del Mundial 2018. También todavía se recuerda su paso por Boca en 2007 hasta 2009 y luego anduvo por Lazio, club que compró su pase, Torino y hasta Atlas de México. Pero su real carta de presentación es la selección uruguaya. Incluso, Leo Fernández pidió referencias de su actualidad futbolística en Nacional y es un volante que está ahí en las gateras ya que, en caso de venir, tiene como factor determinante su versatilidad para desempeñarse en varios puestos de la zona media.

Otro volante que también está en estudio es Luis Aguiar. Se desvinculó recientemente de Alianza Lima, institución en la que acaparó elogios ya que fue uno de los jugadores más rendidores del año. Y la llave que tiene para llegar a Central es que ya habló con Mauro Cetto, con quien fue compañero en su paso por San Lorenzo.

Aguiar es un volante de los que ahora se los llama mixtos, porque no le escapan a las funciones de creación ni de recuperación. Cuando estuvo en San Lorenzo mostró señales de que es un futbolista para no despreciar. También su recorrido habla a las claras de que no le pesaría la camiseta canalla ya que se puso otras pesadas como la de Peñarol y San Lorenzo. De Boedo debió irse luego de un episodio bastante confuso por una presunta pelea con Juan Antonio Pizzi, quien en ese momento era el DT del Ciclón.

Aguiar también tiene una propuesta de Melgar de Arequipa, pero no dudaría en rechazarla si Central avanza con su contratación. La charla que mantuvo con Cetto es un buen indicador, aunque tampoco define nada.