Sancionarán a los clubes que no paguen derechos de formación

Por ser instituciones exportadoras, Newell's, Central y todos los clubes del fùtbol rosarino deberán tomar debida nota de una nueva herramienta que se implementará para cobrar lo que corresponde tras cada transferencia, ya que la Fifa estableció sanciones para aquellos clubes que no paguen los derechos de formación y/o solidaridaridad.

Así lo informó Emilio García, jefe de asuntos jurídicos de la casa rectora del fútbol mundial, quien sentenció: "El club comprador debe pagar el 5 por ciento de la transferencia entre los clubes que tuvieron al jugador entre los 12 y 23 años. Sin embargo, algunos clubes no pagan o hay otros que deben recibir esa cantidad que ha desaparecido. Son 500 millones los que calculamos que habría que pagar anualmente y sólo llegan unos 70. Por eso el proyecto se ha aprobado y establece que los clubes que no paguen esos derechos no podrán fichar. Mi ilusión es que esté funcionando en 2021".

Esta novedad se mencionó en World Football Summit, un congreso que reúne a miembros de la industria del fútbol de todo el mundo para debatir nuevos postulados. Entre ellos, se habló sobre una nueva Cámara de Compensación que regulará las transferencias.

Sobre esta nueva disposición, García amplió con un ejemplo: "Un jugador es transferido del Madrid al Milan por 100 millones. El club italiano tendría que pagar 5 millones a todos los clubes en los que hubiera jugado desde los 12 hasta los 23. El dinero quedaría depositado en una cuenta y, en función del TMS de la Fifa, se haría un pasaporte del jugador y se pagaría a los equipos. Si un club no paga esta cantidad de solidaridad y formación, esto le cerraría la ventana de transferencias siguiente".

fifa.jpg El funcionario Emilio García del área legales de la Fifa que quiere preservar a los clubes formadores

El funcionario jurídico de la Fifa dijo que esta norma de pagar los porcentajes está vigente desde hace unos años, pero el problema es que no se cumple o se respeta a medias, damnificando a muchas instituciones de carácter formativas.

Por último, en dicho congreso también se refirieron a los agentes, que si bien cumplen un rol importante, han tomado demasiada injerencia en las negociaciones y se han llegado a recaudar cifras que triplican a los clubes formadores de jugadores.

Sin ir más lejos, en 2018 a los agentes se les pagaron de comisiones por 548.000.000 de euros, mientras que los clubes formadores recibieron sólo 90.000.000 de la moneda europea.

Al respecto, Emilio García expresó: "Los agentes cumplen una función esencial, pero la regulación en 2015 no fue la mejor de las soluciones, la idea es traer de nuevo a los agentes al sistema y regularlos".