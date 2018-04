San Román: "Estoy caliente, porque no era un partido para perderlo"

José San Román terminó siendo protagonista excluyente del partido. No sólo porque tuvo una chance de gol para empatar, sino porque fue un partícipe involuntario en el gol de Independiente. "El jugador de Independiente (Gastón Silva) le pega mordido, a Fabri (Fontanini) le pasa el balón por arriba del pie y yo no alcanzó a reaccionar", lamentó el lateral, quien quejó molesto por el resultado: "Estoy caliente, obvio, porque no era un partido para perderlo".

"Es una lástima la derrota porque lo teníamos dominado, y se dio un gol así. Pero dejamos tres puntos en casa que eran importantes para nosotros", sentenció el defensor, quien reconoció que en el segundo tiempo "fuimos con mucho entusiasmo y con ganas, pero nos faltaron ideas".

No obstante aclaró que "tuvimos situaciones para empatarlo, y creo que el empate hubiese sido lo más justo".

Y enseguida se refirió a la jugada de gol que armó y que terminó con un disparo de zurda que pasó muy cerca del palo y que pudo ser el empate leproso. "Tuve una con la izquierda que pasó cerca, pero no pudo ser", destacó el defensor que al final del torneo se le termina el vínculo con la Lepra y no sabe qué será de su futuro.

"No pienso en eso por ahora, quedan dos fechas y no sé que pasará. Todavía no he hablado nada con nadie, hay que terminar lo mejor posible y después ver", argumentó.