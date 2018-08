Samuel trabajará con Scaloni en la selección argentina

La AFA confirmó ayer que el colaborador de Lionel Scaloni, el entrenador interino de la selección mayor, será Walter Samuel. Ambos entrenadores, surgidos en las inferiores de Newell's, trabajarán juntos para los amistosos que afrontará la selección argentina ante Guatemala y Colombia, el 7 y 11 de septiembre, respectivamente, en Estados Unidos. Scaloni y Samuel nacieron en 1978, justo el año en el que la selección se consagró campeona en el Mundial 78. Se forjaron en las inferiores de Newell's, cuando el apellido de Samuel aún era Luján, y también compartieron plantel con otro ex defensor leproso que vistió la camiseta de la selección como Gabriel Heinze. Además coincidieron en la categoría 6ta de AFA en 1995 que dirigía Miguel Lito Isabella.

La única vez que Scaloni y Samuel jugaron juntos en primera fue el 13 de julio de 1996. Aquella noche, Newell's dirigido por Mario Zanabria, le ganó 1-0 a Racing en el Gigante de Arroyito con gol de Marioni. Ambos también comparten un recuerdo inolvidable: el Mundial Juvenil Sub 20 de Malasia 97, torneo en el que también participó Pablo Aimar, el otro ayudante de campo. Samuel, de la mano de Marcelo Bielsa, otro emblema de Newell's, participó de la Copa América 1999 y fue figura del plantel que lideró las eliminatorias camino a Corea-Japón 2002. En el Mundial participó de los tres partidos de la fase de grupos antes de la eliminación. Perdió consideración con Pekerman (no fue convocado a Alemania 2006) y volvió con Maradona a Sudáfrica 2010, pese a no haber disputado las eliminatorias sudamericanas. Se despidió ante Nigeria y Corea del Sur. Paradójicamente, no estuvo en el único Mundial que disputó Scaloni: Alemania 2006.