Sampaoli tiene sus candidatos para el Mundial

El casildense Jorge Sampaoli no anduvo con vueltas. En la previa del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, el entrenador de la selección argentina evaluó hoy que "Brasil, Francia y España están un paso" arriba del elenco albiceleste y reveló no le "gusta" cómo juega Alemania.

"Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro Alemania no porque me olvide si no porque no me gusta como juega", dijo Sampaoli.

El casildense confió haber hablado con el delantero Darío Benedetto, quien sufrió rotura de ligamentos cruzados, y si bien le dejó abierta la chance de que esté en el Mundial de Rusia, aunque el entrenador dejó en claro que corre con desventaja respecto de otros atacantes.

"Hablé con Benedetto y ahora su prioridad tiene que ser volver. Lamentablemente no va a poder competir en las mismas condiciones que los otros delanteros", expresó al respecto.

Sampaoli aseguró estar "ilusionado con que funciones la asociación Messi-Dybala".

El entrenador también reflotó las posibilidades que tiene Gonzalo Higuaín para volver al seleccionado. "En el corto plazo en el que estábamos era complicado el tema de Higuaín. Ahora estamos en el mediano plazo y creo que puede ser un jugador importante", sostuvo.

Insistió que busca un equipo con muchos hombres de ataque: "El estilo del equipo, que no es el sistema, es atacar con seis jugadores y defender con cuatro. El sistema puede ser variable", explicó.╠

En cuatro días, Sampaoli conocerá los rivales que tendrá Argentina enfrente en el Mundial, cuando desde el mediodía del primero de diciembre se realice el sorteo de los grupos en el Palacio del Kremlin, en Moscú.