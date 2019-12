Sampaoli se despidió a través de una carta

Los hinchas de Santos iniciaron el día de ayer con la noticia de que Jorge Sampaoli ya no iba a ser más el entrenador del equipo. Los dirigentes de la entidad dicen que renunció, mientras que el entrenador santafesino afirma que lo despidieron. Pero, en el mientras tanto, el oriundo de Casilda aprovechó para difundir un comunicado para los seguidores del conjunto con un mensaje emotivo. “Santos fue una de mis casas más lindas”, aseguró el ex DT de la selección argentina en el inicio de su mensaje. Y agregó: “Un lugar que me permitió volver a creer en los sueños, en el juego y en la alegría dentro del fútbol. Todas estas cosas siento que son, para mí, una enorme conquista porque la exigencia e inmediatez de este deporte no siempre nos permite ser felices. En un mundo que nos trata como objetos, me sentí humano y eso fue un privilegio hermoso”. En otra parte de la carta difundida dejó leer entre líneas las razones por las que se fue del club. “Siento que es un momento en la historia donde disfrutar el presente no es sencillo. Prefiero no arruinarlo. El próximo año para Santos será muy difícil. Jugará el Paulista, el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Libertadores. Pienso, a riesgo de equivocarme, que algunas circunstancias estructurales no me permitirán sentirlo con comodidad”, sostuvo. Y además de agradecerles a los jugadores, el cuerpo técnico y la ciudad, se encargó de dejar una puerta abierta para volver en el futuro. “Quizás, esto sea simplemente un hasta luego”.