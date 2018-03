Sampaoli dará los 23 antes de tiempo

"No considero óptimo citar a 35 jugadores y después dejar una lista de 23. Voy a tratar de hablar con ellos para que sepan su realidad y dar una lista definitiva en mayo (sería el 14). Quiero tener el plantel listo lo más pronto posible". Lo dijo Jorge Sampaoli antes de tomar el avión que ayer lo llevó a España, donde presenciará tres partidos y desde el 19 de este mes se instalará en Manchester para preparar el primer amistoso de la selección argentina ante Italia, el 23. El número clave, el que representará la cantidad de futbolistas argentinos en el Mundial de Rusia. La nómina final que todas las selecciones deben presentar diez días antes del inicio de la competencia, el 14 de junio. Y está bien que el DT quiera brindarles confianza a los que elija con anticipación, en este caso de un mes.

La obligación que impone la Fifa es que el 14 de mayo se presente una lista de 35. Demasiados nombres. Claro, sobrarían 12. Y las dudas que hoy podría tener el técnico no pueden ser más de 3 o 4.

"Trataremos de conformar lo más pronto posible la lista de los jugadores que irán al Mundial", señaló el técnico nacido en Casilda y que en el fútbol de AFA sólo dirigió al salaíto, en la Primera B en 1996 y 1997.

La lista de 23 nombres debe estar en la cabeza del DT. Claro que los imponderables están siempre latentes y debe tener las alternativas para cualquier caso, para reemplazar a cada uno de los jugadores que hoy proyecta para que representen al país en Rusia. Por eso en esta gira para los amistosos del 23 de este mes ante Italia y del 27 frente a España ya designó una lista de 22 que están jugando afuera. Ellos son: Romero, Guzmán y Caballero (arqueros); Fazio, Funes Mori, Rojo, Mercado, Tagliafico y Otamendi (defensores); Paredes, Mascherano, Banega, Lo Celso, Lanzini, Acuña, Biglia, Di María y Salvio (volantes); Messi, Agüero, Perotti e Higuaín (delanteros). Y les agregaría entre 4 y 5 de los que participan de la Superliga, a los que citará cuando finalice la 19ª jornada.

El casildense no confirmó nombres pero dejó ver que uno sería el capitán de Boca, Pablo Pérez. Otro xeneize convocado sería Cristian Pavón, más el delantero de Racing Lautaro Martínez y el lateral Fabricio Bustos, de Independiente. También tiene a un costado del listado presentado a Paulo Dybala, Alejandro Gómez, Mauro Icardi, Angel Correa y Emanuel Mammana.

Y a ellos se les debe sumar a un jugador especial porque se lesionó jugando con la albiceleste, en las eliminatorias, ante Perú: Fernando Gago, quien el martes se resintió de una lesión (rotura del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno) en la rodilla derecha, lo que retrasará su recuperación cuando creía que ya podía volver a jugar. A él también se refirió ayer Sampaoli y dijo: "Hablé con Gago y sigue manteniendo la ilusión de estar y seguirá peleando por eso, más allá de los inconvenientes. El valor y el sentimiento por estar en la selección nos hace esperar hasta último momento. Y reconocemos su jerarquía como futbolista".

En otro orden, Sampaoli consideró "difícil pero no imposible" que convoque a un jugador que no haya estado en el ciclo que comenzó en junio del año pasado. Y como ejemplo citó a su coterráneo casildense, el arquero de River, Franco Armani: "Será difícil, salvo que tenga un presente rutilante".

Así las cosas, el DT viajó ayer rumbo a España, donde presenciará este fin de semana los partidos de la liga entre Sevilla (juegan Mercado y Banega)-Valencia y Málaga-Barcelona (con Messi). También el duelo de Liga de Campeones de Europa entre Barcelona y Chelsea. Y el lunes 19 se instalará en Manchester para iniciar la preparación para el primer amistoso ante Italia.

A menos de cien días para el inicio del Mundial, al entrenador también se le preguntó por los buenos rendimientos que tuvieron el Pipita Higuaín y Dybala en Juventus, tras eliminar a PSG de la Liga de Campeones. "Estoy contento por los dos. Pipa mostró jerarquía en la serie ante un rival superior a su equipo. Nos puede dar una chance más en el aspecto ofensivo y si está bien de la cabeza y puede sostener el nivel que tiene hoy, sería muy valioso. En cuanto a Dybala, en esta gira prioricé ver a otros jugadores, pero valoro su nivel", dijo el DT.