Salvar a Cardona, esa es la cuestión en Boca

Cardona. Piden que no sea sancionado.

Suena redundante aseverar que en Boca reina la armonía. El plantel regresó ayer al trabajo tras ganar el superclásico y el foco estuvo puesto en la posibilidad de que Edwin Cardona no sea sancionado pese a la expulsión ante River.

La dirigencia, encabezada por el presidente Daniel Angelici, presentará una nota en AFA para pedir que se reconsidere el tema.

Cardona vio la roja por un supuesto codazo a Enzo Pérez, pero fue un error de apreciación de Néstor Pitana.

Según reconocieron fuentes vinculadas al tribunal de disciplina de AFA, algunos miembros del organismo evalúan la chance de que no sea sancionado.

Cardona fue expulsado en la 5ª fecha ante Chacarita y en la 8ª, ante River, por lo que al ser reincidente le deberían dar como mínimo dos fechas de suspensión, aunque son varios los que sostienen que no deber ser sancionado.

Al respecto, Angelici fue claro: "No nos parece que por un error tenga que tener una sanción el jugador. Los árbitros conviven con el error. A veces te dan y a veces te quitan. Confío en su buena fe".

Además, negó que Guillermo Barros Schelotto le haya pedido por Ricardo Centurión, al que volvió a criticar: "Rindió dentro de la cancha, pero fuera del club no tuvo comportamientos favorables".

La práctica de ayer comenzó con ejercicios regenerativos y terminó con un desafío de tiros libres.

