Salvaje y cobarde agresión al arquero de Central Córdoba

El arquero suplente de Central Córdoba Francisco Mastrángelo fue agredido salvajemente por un colega, una vez que el árbitro dio por terminado el partido ante el club Timbuense, por la Copa Santa Fe. El violento episodio se produjo ayer tras la victoria charrúa por 1-0 y pasó a los 8º de final del torneo, cuando David Cerquetella, arquero suplente del equipo rival, le asestó un golpe que dejó nocaut al arquero, quien ahora deberá estar inactivo por quince días.

"Hice la denuncia, quiero que este futbolista no juegue más en ningún lado", admitió, con bronca todavía, el arquero en diálogo con La Capital, luego de una serie de estudios a los que fue sometido hoy y en el que le diagnosticaron un edema ocular, que le demandará quince días de inactividad.



La acción tomó por sorpresa a todos, puesto que si bien se dio luego de unos minutos de discusión fue cuando todo empezaba a disiparse. “Tengo un edema en la retina, que lleva 10 o 15 días de reposo absoluto, sin actividad”, le dijo a este diario, contenido por sus seres queridos, pero sin poder disimular la bronca por lo sucedido. Y agregó: “Yo soy arquero, cualquier golpe podría complicar la situación, así que por las próximas dos semanas voy a tener que estar parado”.

"Todo comenzó cuando terminó el partido y los jugadores visitantes fueron a reclamarle al árbitro (pedían que faltaba jugarse más tiempo adicional) y algunos prepotearon a un fotógrafo del club. Ahí me acerqué para separar y llevar calma. Pero de repente, cuando ya nos íbamos de la cancha para el vestuario, recibí un puñetazo en el ojo derecho. El golpe me hizo caer y comencé a perder mucha sangre. Entonces mis compañeros me llevaron al vestuario y me atendió Alexis Molinari, quien me cortó la emanación de sangre y me puso un pegamento”, detalló Pancho, quien es el habitual arquero suplente del equipo de Tablada en el torneo de Primera C.

ojo.png Francisco tiene un edema en la retina y le tendrán que hacer más estudios. Por ahora deberá estar inactivo alrededor de 15 días. (Foto: captura de TV)

"Ya realicé la denuncia en la seccional 16ª porque no quiero que esto quede así. Esta vez el agredido fui yo, pero mañana puede ser otro colega. Hay que erradicar del fútbol a los violentos. Quiero que este futbolista no pueda volver a jugar en ninguna parte”, indicó Mastrángelo.

También aclaró que recibió el apoyo de "mis compañeros, cuerpo técnico y dirigentes" y también de los adversarios: "Me llamaron del cuerpo técnico de Timbuense pidiéndome disculpas, lo que agradezco, porque no todos son como este arquero que me agredió”, refiriéndose a David Cerquetella, bermudense que anteriormente jugaba en la liga Totorense.