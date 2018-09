"Si me van a preguntar si me voy si perdemos, la respuesta es no". Como si la viera venir, el técnico rojinegro cortó a un cronista e intentó salir jugando de cara a lo que viene, que es el partido de mañana frente a Lanús. Puede que tenga razón, pero esto es fútbol y todo puede pasar. Obvio, lo mejor para este Newell's es que el resultado no lo obligue a repetir que no se va. De Felippe fue contundente en su apreciación "para que no empiecen a hablar", en una muestra de que no estaba para nada contento por más que aclaró: "Enojado, nunca".

Lo cierto es que tras las primeras dos preguntas y respuestas de rigor en la conferencia de prensa, el técnico rojinegro tomó el protagonismo requerido ni bien respondió que "en todos los partidos es fundamental ganar". Entonces sentenció que no se va ante una derrota. "Si perdemos no me voy", es la síntesis más concreta de su frase, la que continuó con un pedido: "Cuando ganemos tres partidos seguidos, y Dios quiera que sea pronto, pregúntenme si me voy a ir".

De Felippe también respondió en firme cuando salió el tema de si lo había enojado que el paraguayo Alfio Oviedo se negó a jugar en reserva. Su respuesta fue: "Hace tres encuentros le dije de jugar en reserva para agarrar ritmo y así ganar tiempo de adaptación, porque viene de un fútbol distinto. Me dijo que no, y todos los jugadores tienen derecho a hablar porque no tenemos un régimen estricto. En algunos lugares dijeron que lo castigué y no fue así, sólo que yo tengo derecho a elegir a los que creo están mejor". Y agregó: "Me extrañó que la vez pasada permití que vieran el entrenamiento (sólo un rato, ya que por lo general son a puertas cerradas) y de un ejercicio futbolístico de cinco contra cinco destacaron que Oviedo hizo 2 goles y no que el pibe Lisandro Cabrera metió 7".

Debido a estas respuestas, se le volvió a preguntar por si estaba enojado o molesto y sentenció: "No, no, sólo quiero ser efectivo para contestar ante puntos de vista distintos. Ya estoy grande, veo venir la ola y veo como surfearla. No me gusta cuando me quieren laburar por los costados y mis canas no están al pedo. Respeto al periodismo, pero no me gusta cuando me juegan por donde no hay que hacerlo. Pero enojado nunca".

No cambiará demasiado

Y de lo estrictamente futbolístico, el entrenador aceptó que "me gustó el equipo y si bien puede haber un retoque no va a variar demasiado. Vamos a asumir la responsabilidad de salir a buscar los tres puntos como siempre que jugamos de locales, con tranquilidad y atentos para que no nos lastimen por afuera".

Además, confió: "Valoro lo que están haciendo los chicos y los apoyo a morir".

En cuanto a algunos jugadores, aclaró que "Formica tiene un dolor por la pubialgia que le está molestando" aunque no lo bajó del equipo (igual es difícil que sea titular) y que "Sarmiento todavía no está".

¿La formación? Mañana (por hoy) trabajaremos y se las diré primero a los jugadores, pero no distaría de la última, con una alternativa: Aguerre; Piris, Callegari, Fontanini y Bíttolo; Sills y Bernardello; Amoroso y Figueroa; Fértoli o Lisandro Cabrera y Leal.

Entradas

La venta se inicia hoy, de 13 a 20. Los precios: generales no socios $400; jubilados y damas $200; menores $120. Plateas: superior este socios $300 (no socios $600), inferior este $450 ($800), oeste $600 ($950); tribuna oficial $100 ($400).