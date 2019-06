Ante la urgencia de conseguir una victoria que le permita seguir en la Copa América, Argentina hoy se juega a todo o nada ante Qatar. Y en este panorama de obligación extrema, el DT Lionel Scaloni apostará por una formación con tres delanteros: Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. Con este tridente ofensivo la selección se jugará el pasaje a los cuartos de final.

Pese a que en las prácticas el DT ensayó con el cordobés Paulo Dybala, debido a que el ex Racing Lautaro Martínez no se había recuperado del fuerte golpe que sufrió en la espalda del defensor guaraní Gustavo Gómez, está claro que su presencia ante los asiáticos no está en riesgo.

Argentina, último en la zona B, tiene la necesidad de sumar su primer triunfo para continuar en el certamen. Por eso, sabiendo que la gestión Scaloni está analizada en un tubo de ensayo, el DT meterá toda la carne al asador para vencer a Qatar, un rival entusiasta que tiene también un punto. Qatar viene de empatar con Paraguay (2-2) y luego cayó ante Colombia (1-0).

Este grupo es liderado por Colombia (6 puntos) que se medirá también hoy con Paraguay (2 unidades), de manera que Argentina tiene la obligación de ganar.

El Kun había sido suplente ante Paraguay y ahora saltará a la cancha junto a Lautaro Martínez, con la compañía estelar de la Pulga Messi. Con este trío de “dinamita pura”, tal los dichos del entrenador Scaloni, la selección va por el resultado lógico: ganarle al combinado qatarí. Aunque está claro que en los últimos tiempos los resultados “lógicos” no son los más frecuentes en el derrotero de la camiseta albiceleste.

Scaloni no confirmó a los titulares, pero todo indica que el trío ofensivo va de entrada porque la selección no tiene otra alternativa que salir a buscar la victoria desde el vestuario.

Lo seguro es que el esquema táctico pasará del 4-4-2 empleado ante colombianos y paraguayos a un 4-3-3 más acorde a la necesidad de conseguir la victoria y evitar un fracaso histórico. Ya que en la fase de grupos solo quedan eliminados cuatro equipos sobre un total de 12 que participan y a la Argentina jamás le sucedió desde que la Copa América se juega bajo el actual formato.

Lo Celso aún no se asoció a la Pulga

“Tener de compañero a Messi es un privilegio”, declaró Giovani Lo Celso durante la conferencia de ayer que brindó junto a Scaloni. Justamente el ex canalla es mencionado desde hace un tiempo como el socio ideal de la Pulga. Por su toque exquisito y su habilidad para romper cualquier defensa. Pero... Siempre hay un “pero” en esta selección que hasta ahora sólo sumó críticas y nada de elogios. A pesar de tener al mejor jugador del mundo, del cual siempre se depende y parece jugar en soledad. ¿Y el socio? Lo Celso está ante la oportunidad de serlo, de convertirse en el “gemelo” del capitán y ayudarlo en esa dura misión de darle fútbol a una selección descolorida.

El ex jugador de Central tiene talento, pero hasta ahora sólo es una sombra.

Un solo antecedente y goleó Argentina

Un solo antecedente hay entre Argentina y Qatar. Fue en mayo de 2005 en medio de la preparación para el Mundial de Alemania 2006, con José Pekerman como DT. En ese equipo jugaban nada más ni nada menos que Juan Román Riquelme y Lionel Messi. Se jugó en el estadio Al Saad, de Doha, y Argentina ganó 3 a 0 con goles de Riquelme, Julio Cruz y Roberto Ayala.