Salaíto, apenas un reparto sin goles en su visita a Muñiz

Un 0 a 0 que no aportó nada. Bueno, un punto que no sirve de nada. Porque Argentino sigue por allá abajo y el empate que se trajo de su partido en Buenos Aires fue contra el último, Muñiz. Claro, el salaíto sumó recién el quinto punto y está a 11 unidades del líder. Y como este es un torneo por demás de corto, con apenas 13 partidos, ya a mitad del mismo no quedan expectativas ni de cierto protagonismo.

No es casualidad el 0 a 0, los dos equipos apenas convirtieron dos goles en el torneo. Encima, Argentino los hizo en un mismo partido, increíblemente en el segundo tiempo y para dar vuelta el resultado y ganarle 2-1 al puntero Liniers.

Viendo los resultados desde otro costado puede decirse que lleva 3 sin perder, con aquella victoria y dos 0 a 0 al hilo. Pero eso aporta muy poco. Y el juego del equipo en la visita a Muñiz tampoco dejó nada. Tal vez se mostró un poquito mejor pero no para merecer más.

En la próxima fecha volverá a jugar de visitante, frente a Atlas, que marcha segundo y lo tiene “alquilado” en Buenos Aires. También de visitante el salaíto no sabe ganar, lleva más de un año sin hacerlo (desde el 15/10/2018), con 8 derrotas y, desde ayer, 8 empates.