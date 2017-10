"Sabía que en un momento se me iba a dar"

El debut de Braian Rivero fue contra Estudiantes en La Plata en septiembre de 2015, con el entrenador Lucas Bernardi. Ingresó en el último minuto. Recién volvió a contar con una oportunidad en junio pasado, ante Unión (1-2), el día que renunció Diego Osella. Jugó apenas 10'. Entre un partido y otro pasó un largo tiempo. La espera la vivió con calma. "Sabía que había un equipo formado, con muchos jugadores de experiencia. Entendía que era chico y tenía que esperar. Mi familia en un momento se desesperó porque decía que no iba a jugar más. Les respondía que estuvieran tranquilos, que en algún momento me iba a llegar la oportunidad", contó el volante, que se incorporó al club en 2010 proveniente de Córdoba, donde jugaba en Barrio Parque. "Traté de estar lo mejor posible. Sabía que en un momento se me iba a dar y lo tenía que aprovechar al máximo. Por suerte ahora estoy jugando, en un equipo nuevo, con muchos juveniles", contó el futbolista, que luego de aquel partido contra Unión jugó otros cuatro, uno de ellos por Copa Argentina, bajo el interinato de Vojvoda. Con Llop lleva cinco en la Superliga, cuatro de titular.