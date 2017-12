Al pie. Mauricio Martínez va por su tercer clásico con la camiseta de Central. Leonardo Vincenti

Las previas de los clásicos están plagadas de lugares comunes y de frases ya conocidas. Pero no por eso la mayoría escapa a la realidad. "Sabemos lo que nos jugamos", fue una de las tantas que lanzó Mauricio Martínez, quien no anduvo con vueltas a la hora de señalar que están "en deuda con la gente". Y esta última referencia, por supuesto, tiene que ver con la herida que provocó la eliminación en Copa Argentina en instancias de semifinales.

En ese sentido, apuntó que "no sé si alcanza" una victoria en el clásico, "pero podríamos cerrar el año de una menor manera".

"Es una semana especial porque hay un lindo partido para jugar, pero lo vivo tranquilo. Hasta que no esté dentro de la cancha lo tomo con mucha calma porque si pienso mucho ya en partido me puede jugar en contra", apuntó el volante devenido en defensor sobre cómo maneja sensaciones en la previa.

A esta altura del año en Central seguramente muchos esperaban llegar de otra forma, más fortalecidos. Pese a ello, Martínez trató de encontrarle el lado positivo. "En lo anímico llegamos muy bien porque lo hacemos después de dos victorias importante y ante rivales de jerarquía y eso nos fortalece como grupo, sobre todo en la previa de un partido de estas características", dijo.

Para él será especial también por la posición que ocupa, que es en la que se desempeñó "desde el inicio del campeonato", con la salvedad de que el partido del domingo es particularmente especial, por lo que será "importante mantener la concentración".

Y cumpliendo la labor de defensor siente algo de tranquilidad por el hecho que el equipo haya mantenido la valla invicta en los dos últimos partidos. "Teniendo el arco propio en cero sabemos que en cualquier momento podemos hacer un gol y eso es importante no sólo para los defensores, sino para el arquero", sentenció.



La reserva va el lunes a la mañana



El partido de reserva se jugará el lunes a las 9 en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. En esta ocasión el impedimento es el horario (no se puede jugar antes de las 17), lo que sin dudas les debe haber resuelto un problema a los encargados de la seguridad de la provincia, quienes en los últimos años pudieron garantizar la misma.

