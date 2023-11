Sábado de máxima tensión en la Copa de la Liga: cinco para un solo descenso

La última fecha de la Copa de la Liga comienza este sábado con cuatro partidos de máxima tensión. Lo que está en juego es nada menos que un descenso, con cinco candidatos que tratarán de eludirlo como sea. Es más, puede darse el caso de que la cuestión no termine acá y que sea necesario un desempate, inclusive con más de dos equipos, hasta cuatro. Y en la pelea están inmersos los dos representantes santafesinos, Unión y Colón . Desde las 18 se vivirán 90 minutos de adrenalina, en el que todo el mundo del fútbol argentino estará pendiente, porque hay involucrados equipos además que pueden incidir en la clasificación a los playoffs.

Unión, dirigido por el Kily González, es el más complicado porque si no gana se va al descenso. Así de simple. Pero si gana no se va y de mínima puede forzar un desempate.

Es que en Liniers estará la máxima tensión porque es el único partido en que se miden dos rivales que pelean lo mismo. Y lo que le pasa a Unión, puede pasarle a Colón. Si Vélez no pierde se salva y si pierde puede hacerlo, o de mínima deberá jugar un desempate.

Los sabaleros en cambio si ganan se salvan, si empatan de mínima jugarán un desempate y si pierden pueden descender. Eso ocurriría si gana Unión y si no pierde Gimnasia. La situación del Lobo es exactamente igual a la de los sabaleros en su visita a Banfield, que no pelea por nada.

Sarmiento está igual que Vélez. Si no pierde en su visita a Vicente López mantiene la categoría, pero no la tendrá fácil porque enfrente estará Platense que debe ganar sí o sí para clasificar a los playoffs, aunque luego dependa de que a Central Córdoba de Santiago del Estero no le vaya bien en su visita a San Lorenzo.

Y el caso de Vélez y Colón es emblemático porque ambos pueden entrar a los playoffs. De hecho, el que más posibilidades tiene es el sabalero, aunque luego debe ver qué pasa con Banfield y sobre todo con Central. Sí, el sábado será para alquilar balcones.

