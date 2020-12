Sábado de Ever y Manu

La Clase 3 del TN tendrá hoy una definición para alquilar balcones. Tras las series y la final de ayer por la séptima fecha en que José Manuel Urcera no sólo achicó la diferencia sino que superó a Julián Santero, ambos definirán la corona, con ventaja de 7 puntos a favor del campeón, el del Larrauri Racing de Granadero Baigorria. Claro que no se alzó con la victoria por culpa de un enorme venadense Ever Franetovich, el campeón de la Clase 2 que obtuvo su primera victoria en la mayor. Las últimas series del año en El Villicum serán a las 8.35 y 8.55 (DxTV) y la final 11.40 (TV Pública).