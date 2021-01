posicioneszonaa.jpg

Newell’s no enfrenta las bajas por Covid pero su situación tiene el agravante que ya dejó pasar de largo una chance insuperable. Por eso ahora jugará con una presión impensada, porque nadie quiere pensar qué pasaría si no clasifica a esta final de la zona Complementación. En la previa a esta Copa, por múltiples razones, el equipo de Kudelka aparecía mejor preparado que el del Kily y no hay dudas de que ahora debe llegar a la instancia decisiva ante Central para que su paso no sea tildado ya decididamente de decepción.

Por supuesto, será además en condiciones de mucha dificultad, porque aunque Racing no pelea por nada como Lanús, hoy será la despedida del técnico Sebastián Becaccece con el que el plantel tuvo picos altos, jugará con todos sus titulares y aunque se quedó sin chance en la fecha pasada en Santiago del Estero (si hubiera ganado, venciendo a Newell’s lo desplazaba), buscará cerrar bien.

En ese sentido, Kudelka apuntó en la conferencia de prensa del jueves que le parecía bien enfrentar a un rival como Racing, que lo exija. Habrá que ver, por supuesto. Nunca en fútbol dos más dos es cuatro. Y debe vencer porque no puede depender de lo que haga Vélez, que pondrá varios titulares en Liniers ante Godoy Cruz.

El primer gran tropiezo de Newell’s y Central fue no clasificar a la zona Campeonato. Eso está claro. Pero como no se puede seguir llorando sobre la leche derramada, los dos están cumpliendo en eso de ganar la Complementación. Llegan a la última fecha como líderes aunque, como se dijo, con los rojinegros mucho más presionados. Sobre todo porque, precisamente, el que esperará del otro lado será seguramente su clásico de toda la vida.

Lo dicho, pese a que no entrega ningún título sino apenas un consuelo, la ciudad se merece tener ya un clásico, después de tanto tiempo, de tanto dolor por esta pandemia que no se va nunca, como la están padeciendo los auriazules ahora. Sería un bálsamo, para disfrutar sobre todo más que para sufrir, más allá del resultado. Hará que se hable toda la semana de él, por más que nuevamente sea sin público y muy lejos de casa.

El sábado entonces será de súper acción, como las viejas matiné de TV de los canales de aire rosarinos. Y de máxima adrenalina también. La tarde puede parir un clásico, nada menos.

Los números le dan, la gente no

Central tiene todos los números a favor para clasificar. Inclusive la situación del eliminado Lanús, que pone todos suplentes porque el miércoles define ante Vélez el pase a la final de la Copa Sudamericana (1-0 en Liniers). Desde ese aspecto, inmejorable. Pero lo que le deja una mueca de preocupación al Kily González es la cantidad de bajas que tiene, inclusive una a último momento como la de Diego Zabala por Covid. Tanto es así, que viajaron a Buenos Aires con 18 jugadores, entre los cuales está Emiliano Vecchio, en teoría descartado por su lesión ligamentaria de tobillo izquierdo.

Y si Lanús pone suplentes, Central también. De hecho, aunque no hay nada confirmado, podría producirse el debut de Lautaro Giaccone, y habrá que ver si también Mateo Tanlongo, o si Gino Infantino o Nahuel Franco tienen lugar, ante las ausencias de Rinaudo (suspendido), más Rodrigo Villagra y Joel López Pissano, con presunción de Covid, algo que se confirmó en Zabala y por eso no viajó.

Además, antes quedaron al margen también por Covid, Alan Marinelli, Joaquín Laso y Luca Martínez Dupuy. Ante este panorama, la preocupación pasa por el trámite ante los granates y el posible clásico posterior. Aunque claro, lo primero es lo primero. Y primero debe clasificar hoy.

El carácter también está en juego

No depende todo enteramente de Newell’s, pero casi. Para no pensar en lo que pase en Liniers a la misma hora entre Vélez y Godoy Cruz (pésima campaña, pero que viene de levantar cabeza con el interinato del Gato Oldrá y la llegada de Sebastián Méndez), el equipo de Kudelka debe asegurarse la victoria en Avellaneda, con lo cual obligaría a los de Liniers a vencer como mínimo por tres goles de diferencia. Después, cualquier otra combinación es posible, por eso precisa.

Por supuesto, siempre una derrota como la sufrida ante Vélez el domingo pasado llena de dudas, más si se lesionó el volante central (Julián Fernández, entra Juan Sforza) y si estuvo en duda Santiago Gentiletti, el zaguero central principal. También ante las numerosas bajas que acarrea. Pero al menos recupera a Ignacio Scocco, al menos para ir al banco, y el resto son los que venían jugando.

Racing, sin otra obligación que despedirse bien de un mal torneo y darle una alegría a Becaccece que se va, seguro propondrá un juego vertical, de ataque, y el equipo de Kudelka deberá estar atento a recuperar y salir rápido con Palacios o Alexis Rodríguez por las bandas, más las trepadas de Manuel Llano y Bíttolo por los laterales. Hay mucho en juego para Newell’s. También se pondrá a prueba su carácter.