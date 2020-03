Russo y Falcioni, "de riesgo"

Si no se suspendía el fútbol varios entrenadores quedaban encuadrados en la disposición del Gobierno nacional de licenciar a los mayores de 60 años. Miguel Angel Russo (Boca) y Julio César Falcioni (Banfield) son los dos entrenadores que entran en la consideración de estar en el “grupo de riesgo” por tener más de esa ,edad, ya que cuentan con 63. Pero además tienen antecedentes médicos de riesgo. Cerca de esa línea está Diego Armando Maradona (Gimnasia) en cuanto a la edad (el 30 de octubre llega a los 60), pero su condición médica es complicada. Mientras que Ricardo Zielinski (Atlético Tucumán) llegó a esa edad el 14 de octubre pasado. El que está cerca pero aún con 58 (12/5/61) es el entrenador rojinegro Frank Darío Kudelka.

En el grupo de riesgo, además de por edad, se establece para personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunosuprimidas y con diabetes.

El entrenador xeneize atravesó hace apenas dos años una larga y dura lucha contra el cáncer de próstata, que terminó superando.

El técnico del Taladro reflejó que “soy un paciente de riesgo. Tuve neumonía, cáncer, me hicieron quimioterapia... Y el viernes tuve que trabajar igual (en el partido ante Gimnasia). Salimos a jugar porque nos dijeron que si no lo hacíamos nos sacaban los puntos. Había que reunirse con los jugadores, no con los dirigentes”.

Y agregó con firmeza: “El médico me dijo que no debería estar entrenando. Y acá estoy. Al secretario general de los técnicos (Victorio Nicolás Cocco, ex futbolista de Unión y San Lorenzo, entre otros) no lo veo ni lo escucho por ningún lado. Y a los designados por los jugadores para representarlos tienen que escuchar la opinión de ellos. Esperemos que se resuelva pronto todo y nos cuiden”.

A la vez, Diego presenta ciertos problemas hepáticos, renales y de diabetes.