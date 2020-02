Leones y Leonas tendrán hoy el primer gran reto del año. Por el segundo fin de semana de la Pro League, serán locales de ambos seleccionados holandeses. En casa, en el Cenard de Buenos Aires ante su gente, los equipos argentinos deberán sortear la vara más alta en el inicio de la temporada. Porque el año arrancó relativamente bien, pero ante rivales netamente inferiores, ya sea en este torneo y en amistosos. En un camino que concluirá en julio y agosto en los Juegos Olímpicos, enfrentarse a los europeos es una verdadera prueba de fuego, de nivel. Con el costo que deba tenerse. A las 18 jugarán los caballeros y a las 20.30 las chicas, por Espn.

Los Leones tuvieron un debut dispar la semana pasada, cuando cayeron ante España en el estreno 4 a 3 pero al otro día revirtieron la suerte y vencieron 5 a 1. Las chicas golearon a un EEUU muy disminuido por 6 a 2 y 6 a 1. En resultados, el balance fue mayormente bueno, aunque ambos equipos deben buscar su mejor forma en el juego. Y Holanda es una medida necesaria.

Los Juegos Olímpicos son el faro de estos cuatro seleccionados. Para Las Leonas el oro olímpico es la gran cuenta pendiente de un equipo que ganó absolutamente todo, menos eso. Sorprendentemente, Los Leones, con muchos menos títulos internacionales (una medalla de bronce mundialista), sí lo tienen. Y tienen que defenderlo en la capital nipona. Ninguno de los dos equipos parece tener hoy los ejes recontra aceitados como para ser candidatos firmes. Las chicas quizás lo sean un poco más, especialmente por la inagotable cantidad de individualidades que tienen. Los varones están aún hoy lejísimo de ese equipo que "voló" en Río de Janeiro 2016 hasta alcanzar la gloria que pocos creían posible. Pese a tener a muchos sobrevivientes de aquel plantel en éste, los partidos contra los grandes del hockey mundial le costaron mucho en el último tiempo.

Holanda es el vigente campeón del mundo indiscutido en damas, Nº 1 del mundo y los caballeros son subcampeones, terceros del ránking. Además ellas vienen con sus mejores armas, aunque no podrán contar con Eva de Goede, elegida hace unos días nuevamente como mejor jugadora del mundo de mayores, por la temporada 2019. Se lesionó hace algunas semanas en EEUU y no se recuperó como esperaban en las huestes de la entrenadora Alyson Annan. Argentina es 3ª en Leonas y 5ª en Leones. Los números denotan la calidad de un rival que ya se transformó en un clásico, en la gran atracción.

De hecho, hoy se espera que las tribunas del Cenard luzcan algo más colmadas que el fin de semana pasado, cuando el público no llenó ni la mitad de la capacidad disponible y mucho menos con los chicos, que jugaron en el segundo turno. La crisis económica, los costos de las entradas y del simple hecho de tomarse un día de espectáculo no son menores, pero también hay algo del feeling que no está siendo evidente. Las Leonas, en general, juegan a estadio lleno, pero eso no se dio siempre en el último tiempo. Habrá que ver si finalmente empieza a "prender" esa locura habitual. Al margen de que la Pro League, en su segunda edición, sigue sin ser un torneo demasiado seductor para la gente.

En fin. El telón de un nuevo clásico del hockey internacional se levanta hoy por partida doble. Y es una vara ineludible que dejará mucha tela por cortar, un estado de situación claro y necesario. Aunque la Pro League aún esté en pañales.

China es una incógnita por el coronavirus

Por el momento, los partidos de China, que compite en la rama femenina de la FIH Pro League, están en suspenso. Es que, a raíz del coronavirus, el seleccionado asiático no está participando de la competencia. Y en algo menos de un mes deberá dar su veredicto final, la confirmación al torneo, de si estará o no. La situación no es sencilla de resolver,

China quiere participar, encontrar las garantías sanitarias para su equipo y para sus rivales, pero el pánico generalizado juega su papel. De hecho no sólo sucede esta dificultad en el hockey, sino en todos los deportes. Hace unos días se conoció cómo los atletas olímpicos entrenan aislados, con barbijo y extremos de precauciones, con la intención de estar en Tokio 2020. El seleccionado chino debe visitar Argentina a finales de mayo. Para entonces están pautados sus dos duelos frente a Las Leonas, en Tucumán. Sin embargo, todo es un signo de interrogación. Se juega el tiempo de descuento.