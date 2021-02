Ruggeri indignado con Luque por su trato a Maradona en los audios

"Supuestamente era su amigo, por eso me sorprendí. Cuando vos tenés un amigo no tirás esas frases por tirar, como se va a cagar muriendo el gordo. No puedo creer que los audios sean verdad. También escuché a la cocinera, que era quien le intentaba hacer la recuperación. Es extraño todo, imaginate lo que va a seguir saliendo. Una locura. Qué loco tratar así a tu 'amigo', ¿no?", señaló el excampeón del mundo.