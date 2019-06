El exdefensor Oscar Ruggeri suele sorprender con sus anécdotas. Sus historias con Diego Maradona y la selección frecuentemente dan la vuelta al mundo. Pero esta vez sorprendió al relatar que se probó en Central y contar el motivo por el cual no quedó.

El exzaguero de la selección recordó que "cuando tenía 16 años un pibe me dijo vayamos a probarnos a Central".

Y agregó: "Fui y me probó Pancho Erausquin en la Ciudad Deportiva de Central. Había dos millones de pibes ese día".

Embed

Por último recordó que "me probé y le gustó. Pero después le dije que si no me daban pensión no me podía quedar. Y me respondió que yo no estaba para pensión. El que está para pensión tiene que ser un jugador especial, distinto" (N.delaR.: en referencia al costo que tenía para un club mantener económicamente a un jugador en esas condiciones).